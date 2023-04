CSU Fraktion Eichenau stellt Antrag für eine Hundewiese oder einen Hundewald

Unangeleint spielen und toben : Eine Hundewiese oder ein Waldstück gibt Hundehaltern die Möglichkeit ihre Tiere frei laufen zu lassen. © raywoo/PantherMedia

Eichenau - Die Eichenauer CSU-Fraktion hat beim Bürgermeister einen Antrag zur Prüfung einer kommunalen Hundewiese oder eines kommunalen Hundewalds eingereicht.

In einem Brief fordern sie, die Machbarkeit der Errichtung einer kommunalen Hundewiese oder eines kommunalen Hundewaldes. Mögliche Flächen und Umsetzungsoptionen mitsamt Kostenschätzungen sollten von der Gemeindeverwaltung eruiert werden.



Céline Lauer von der CSU begründet den Antrag folgendermaßen. „In Eichenau gilt die Verordnung zum Schutz der Öffentlichkeit vor Gefahren durch Hunde (HundehaltungsVO).Hundehalter sind verpflichtet, zum präventiven Schutz von Menschen und Tieren, die sich in der Öffentlichkeit bewegen, ihren Hund anzuleinen. Diese auferlegte Leinenpflicht gilt auch auf Grünflächen und im Wald. Es ist allerdings gelebte Praxis, dass Hunde aufgrund ihres Bewegungsdrangs regelmäßig ohne Leine bewegt werden – was hohes Konfliktpotenzial birgt.“



Stadt Puchheim als Vorbild

Eine Hundewiese oder ein Hundewald könnte Hundehalten einen sicheren Raum im Gemeindegebiet geben, in dem Hunde auch mal von der Leine gelassen werden können. Als Beispiel für die Machbarkeit nennt Lauer die Nachbarstadt Puchheim. Diese installiere derzeit am Laurenzerweg auf einer Fläche von 5.000 qm eine Hundewiese. Die Kosten würden sich dabei in Grenzen halten, denn durch die kostengünstige Einfriedung des Gebiets durch eine Benjeshecke, entstünden voraussichtlich Kosten in Höhe von nur 6.000. Die Hecke bringt laut Lauer noch weitere Vorteile: „Eine Benjeshecke ist gleichzeitig eine ökologische Aufwertung bisher ungenutzter Fläche, da durch die Anordnung von zwei Reihen von Pflöcken, zwischen denen dünne Äste und anderes Schnittgut geschichtet wird, Lebensraum für Insekten und Kleintiere entsteht.“



„Die Fläche in Eichenau könnte, wie in Puchheim, auch als Wiese angelegt werden.“

Deswegen schlägt die CSU Fraktion vor, sich an Puchheims Umsetzung zu orientieren. „Die Fläche in Eichenau könnte, wie in Puchheim, auch als Wiese angelegt werden“, sagt Lauer in ihrem Brief. „Alternativ kann, wie in anderen Vorbildkommunen, auch eine kleine Waldfläche explizit für freilaufende Hunde ausgewiesen und eingezäunt werden.“

