Rocksound beim Dahoam-Festival

Die Spider Murphy Gang wird Headliner sein. Gerade die Olchinger werden sich auf Kopfeck freuen. © MAM GmbH/Hangen Photo

Olching – Das neue Dahoam-Open-Air in Olching bringt die Rock‘n‘Roll-Show der Spider Murphy Gang, die bezaubernde Nicki mit ihren größten Hits und die Olchinger Kultband Kopfeck als Support auf die Bühne in den Amperauen.

Wie kommt Peter Helfer, der Geschäftsführer des Olchinger Daxerhofes und vom Dahoam dazu, ein Open Air mit bayerisch-mundartlicher Musik aus der Taufe zu heben?

Bayerisches Open Air

Der Hintergrund ist folgender: Helfer hat Anfang des Jahres die Vereinsgaststätte des Sport Clubs Olching übernommen und will dort verstärkt Events und Konzerte veranstalten. Beim Blick auf die Umgriffsflächen haben er und Rudi Wiesent (Sänger der Olchinger Lokalmatadoren Kopfeck) das Potenzial für ein Open Air erkannt und es gleich in Angriff genommen. Dabei war die Überlegung: Das erste Open Air sollte auf alle Fälle bayerisch sein.



Peter Helfer ist nicht nur ein großer Kopfeck-Fan. Auch mag er schon immer die Musik der Spider Murphy Gang. Er hatte die Idee, dass die beiden Bands gut zusammen passen müssen. Und weil er noch einen dritten Act haben wollte und bereits ein guter Kontakt zu Nicki bestand, wurde bei ihr angefragt, woraufhin sie spontan zugesagt hat. Dass obwohl Nicki derzeit sehr beschäftigt ist, bereitet sie doch gerade ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum vor. „So ist dieses absolute Top-Line-Up zusammengekommen“, sagt Rudi Wiesent, der gleichzeitig Nicki zitiert, die sich ihm gegenüber wie folgt äußerte: „Recht viel bayrischer geht nicht.“

Sängerin Nicki ist Teil des Open Airs in Olching. © MAM - Marketing And More

Zu den Bands lässt sich konkret sagen, dass die Spider Murphy Gang seit den 1980er Jahren bekannt sind: Der „Skandal im Sperrbezirk“ – der wohl größte Hit der Band – ist zwar länger her, aber ihre Live-Konzerte sind immer noch packende Performances einer exzellenten Band. Nach langer Bandgeschichte sind sie da angekommen, wo Günther und Barny sich in ihrer Jugend immer schon hingeträumt haben: auf der Bühne, schwitzend und voll damit beschäftigt, dem Publikum eine deftige Rock‘n Roll-Party zu servieren.



Festival mit Nicki und Kopfeck

Nicki, dieser Name steht seit den frühen Achtzigern für hundertprozentig ansteckenden Gute-Laune-Pop, präsentiert in feinster bayrischer Mundart. Wer kennt nicht die Songs „I bin a bayrisches Cowgirl“ oder „Wenn I mit dir tanz“? Nicki kann auf über fünf Millionen verkaufte Tonträger und 14 Goldene Schallplatten verweisen. Man nannte sie liebevoll die bayrische Tina Turner und mit ihr wurde eine neue Richtung geboren, der Bayernpop. Mit der urwüchsigen Kraft der bairischen Mundart erzählen Kopfeck in ihren Songs entspannt-lässige Geschichten, ganz in der Tradition der alten Wirtshausmusik, aber mit der geballten Power moderner Pop- und Rockmusik und dem Groove einer auffrisierten Zündapp. Wer auf das Olchinger Konzert kommt, engagiert sich gleichzeitig, denn der Veranstalter unterstützt den Verein „Krebskranken Kindern helfen im Landkreis Fürstenfeldbruck“.

Auch mit dabei, die Band Kopfeck. © Jürgen Golombek

Ticktet-Kauf

Tickets gibt es über Eventim, im Jeans House Olching und bei Peter Helfer im Daxerhof. In der Wirtschaft kann man auch ein spezielles VIP-Paket erwerben, das eine zusätzliche Bewirtung beinhaltet. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Das Festivalgelände befindet sich in der Toni-März-Straße 25 in Olching. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Volksfestplatz, der sich direkt neben dem Festivalgelände befindet. Es wird empfohlen, mit der S-Bahn anzureisen. Vom Bahnhof Olching aus sind es nur zehn Gehminuten bis zum Open-Air-Gelände.

Großes Gewinnspiel

Der Kreisbote Fürstenfeldbruck verlost gemeinsam mit dem Dahoam Karten für das Open Air am 28. Juli. Zu gewinnen gibt es 5x2 Karten zu 39 Euro sowie 2 VIP-Karten inklusive Buffet, Getränke und überdachtem Sitzplatz im Wert von je 150 Euro.



Wer gewinnen will, sollte ab sofort und bis Mittwoch, 19. Juli, unsere Hotline 0137 8226255 (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreis kann abweichend sein, Audiotex Deutschland GmbH) anrufen und das Lösungswort „Dahoam“ nennen oder das Online-Gewinnspielformular ausfüllen. Die Gewinner werden benachrichtigt, die Tickets müssen in der Geschäftsstelle, Stockmeierweg 1, Fürstenfeldbruck abgeholt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

