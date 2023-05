Dank an die Allinger Krötensammler

Am Einsatzort: Ehrenamtliche halfen im März und April die Tiere über die Straße zu bringen. Das freut auch Bürgermeister Stefan Joachimsthaler. © Gemeinde Alling

Alling –Die Allinger Krötensammler konnten in diesem Jahr 1.133 Tiere retten.

Bürgermeister Stefan Joachimsthaler bedankte sich stellvertretend bei der Organisatorin der Aktion des Bund Naturschutz, Sandra Pfleghar. Er überreichte ein sinnvolles Präsent: Um die Sicherheit für die Krötensammler in den Morgen- und Abendstunden zu erhöhen, schenkte er zwei tragbare Warnleuchten.



Sammler waren im März und April aktiv

Genauer gesagt, sind die Krötensammler eigentlich „Amphibiensammler“ – denn es werden nicht nur Kröten, sondern auch Frösche, Unken und Molche gesammelt. Naturverbundene ehrenamtliche Sammler waren im März und April 50 Tage jeden Morgen und Abend unterwegs, um Kröten entlang des Amphibienzauns beim Dötelbauer und in Neuried abzusammeln und die Schranken der Straßensperre Richtung Germannsberg zu schließen und zu öffnen. Jene Kröten und Molche, die es dank dieser Straßensperrung zwischen Alling und Germannsberg nachts sicher zu ihren Laichgewässern geschafft haben, bleiben wie immer ungezählt.

„Amphibien wichtig für ein gesundes Ökosystem sind“

Bei der Geschenkübergabe konnten die beiden gleich einen Erfolg der Naturschutzaktion beobachten: In dem Weiher beim Dötelbauer waren unzählige muntere Kaulquappen sozusagen die „Ehrengäste“ der Präsentübergabe. Sandra Pfleghar hofft nun, dass auch andernorts „die Amphibien trotz niedriger Wasserstände Laichplätze gefunden haben und danach wohlbehalten zu ihrem Land-Lebensraum zurückgekehrt sind“. „Wir schätzen unsere Ehrenamtlichen sehr, sie kümmern sich so zeitaufwendig und engagiert um die Amphibien“, so Bürgermeister Joachimsthaler, denn er weiß, dass „Amphibien wichtig für ein gesundes Ökosystem sind“.

red