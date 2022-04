Das Brucker Volksfest ist zurück

Stoßen auf die Vorfreude an (von links): Festwirt Jochen Mörz, Daniel Brando vom „Runder Tisch Kultur der Stadt“, OB Erich Raff, Festreferent Markus Droth und der Gebietsverkaufsleiter der König Ludwig Brauerei Richard Sturm. © Kohr

Fürstenfeldbruck – Wie sich der Hintern auf einer Bierbank anfühlt, wie ein Brathendl mit einem Hellen schmeckt, wie die Mischung aus gebrannten Mandeln und Bratwurst riecht, wie die Ansagen der Fahrgeschäfte klingen, wie die bunten Lichter in der Nacht zur Musik tanzen – all dass müssen wir nach zweijährigem Volksfestenzug erst wieder kennen lernen. Doch die Brucker sind heiß darauf – das glauben und hoffen zumindest die Verantwortlichen des Volksfestes, das am 22. April startet. Die Organisatoren erzählen, was heuer neu und anders ist und erklären auch, warum man sich trotz Pandemie und Krieg für zehn Tage Spaß entschied.

„Wir ziehen das durch, außer es kommt die Anweisung von ganz oben, dass Feste nicht erlaubt sind“, das dachten sich Oberbürgermeister Erich Raff mit seinem Organisationsteam gleich zu Beginn der Planungen. „Wir wollen endlich wieder Lebensfreude und Geselligkeit vermitteln“, so das Credo. Zugangsbeschränkungen oder Maskenpflicht gäbe es keine – die aktuellen Regelungen machen es möglich. „Wir appellieren an den gesunden Menschenverstand und Eigenverantwortung“, sagt Festreferent Markus Droth.



Natürlich haben sie sich die Frage gestellt, ob man zehn Tage ein Fest feiern könne, wenn in einem anderen Land nicht weit von uns Krieg herrscht. „Doch letztlich steht das Volksfest für Abwechslung, für Lebensmut, was wir auch den Flüchtlingen hier bei uns gönnen wollen“, sagt Raff und ergänzt: „Wir hoffen, dass sie und alle anderen zehn tolle Tage verbringen können“. In Kooperation mit den Asylhelferkreisen werden sogar an einem Tag alle Flüchtlinge im Landkreis eingeladen.



Fehlende Servicekräfte auf Grund der Pandemie

Der Kurzfristigkeit der Planungen geschuldet gibt es heuer kein Zirkuszelt und auch keinen Schaustellergottesdienst. Auch auf einige Schausteller, Fahrgeschäfte und Partybands müssen die Besucher verzichten. Schuld ist die Pandemie. Die Auswirkungen bekommt vor allem Festwirt Jochen Mörz zu spüren. „Wir haben bisher nur 25 statt der benötigten 45 Servicekräfte“, erzählt er eine Woche vor Festbeginn vom Personalproblem. Viele Kellner befänden sich nun in Festanstellung und würden nicht mehr in die Zelte zurückkehren. Deshalb wird es im Notfall eine zweite Schenke mit Selbstbedienung geben müssen. Auch seine Preise müsse Mörz aufgrund der gestiegenen Rohstoffkosten leicht erhöhen. Die gute Nachricht: Der Bierpreis bleibt mit 9,80 unter der Zehn-Euro-Marke. Ansonsten habe sich das Zelt etwas vergrößert, da die Bar ins Innere verlegt wurde und der Biergarten mehr Platz für Abstände hat.



Den Festzug am Eröffnungstag mit 55 Startnummern und 2.000 Teilnehmern, das Schafkopfturnier am ersten Samstag und die Musik-Lasershow statt dem Feuerwerk am 29. April hebt Hauptorganisator Daniel Brando von den Programmpunkten hervor.

