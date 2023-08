Das Echte Mädesüß (Filipendula ulmaria) verströmt seinen Duft im Ampertal

„Ach wie süß“

Landkreis Fürstenfeldbruck - Die Pflanze mit den cremefarbenen weißen Blüten blüht derzeit im Natura 2000-Gebiet Ampertal und versprüht einen süßlichen Duft.

Bei ihrer Ausbreitung setzt sie nicht nur auf eine Taktik, sondern verlässt sich auf Wind, Fluss- beziehungsweise Bachwasser und Tiere.

Nasse Füße sind im Hochsommer nicht nur für uns Menschen etwas Feines. Auch das Echte Mädesüß steht drauf – im wahrsten Sinne des Wortes. Die Pflanze ist im Natura 2000-Gebiet Ampertal an Bach- und Flussrändern aber auch in Feuchtwiesen zu entdecken. Sie wird zwischen 50 Zentimeter und zwei Meter groß und steht gerne sonnig oder im Halbschatten. Die Blätter sind auf der Unterseite mit einem weißen Flaum überzogen. Aktuell blühen die trichterrispigen Blütenstände der Pflanze. Die cremig weißen Blüten verströmen vor allem abends einen intensiven, honig- bis mandelartigen Geruch. Mit diesem und ihrem reichen Pollenangebot lockt das Echte Mädesüß vor allem Bienen, Schwebfliegen und Käfer an. Früher wurde die Pflanze auch zum Süßen und Aromatisieren von Wein, insbesondere Met, verwendet. Im Volksmund wird sie auch als „Bacholde“ bezeichnet, da ihre Blüten an die des Schwarzen Holunders erinnern.

Auf Nummer sicher

Sind die Blüten verblüht, bilden sich kleine Nüsschen aus. Im Oktober sind diese ausgereift und werden über den Wind verbreitet. Damit sich die Samen der Pflanze aber auch wirklich weit verbreiten, greift das Echte Mädesüß nicht nur auf die Verbreitung durch Wind, sondern auch auf andere Taktiken zurück. So können die Nüsschen der Pflanze durch den hohen Lufteinschluss schwimmen. Im Natura 2000-Gebiet Ampertal nimmt somit die Amper diese mit und spült sie anderenorts wieder an. Außerdem bleiben die Früchte der Pflanze leicht im Tierfell hängen. Das Echte Mädesüß geht mit der Verbreitung durch Wind, Fluss- und Bachwasser und Tieren auf Nummer sicher, damit auch im nächsten Jahr an den geeigneten Standorten im Ampertal die weißen, süßlich duftenden Pflanzen blühen.

Ampertaler des Monats

Katharina Platzdasch, die Gebietsbetreuerin des Ampertals bei den Landschaftspflegeverbänden Dachau und Fürstenfeldbruck stellt jeden Monat einen „echten Ureinwohner“ des Ampertals vor.

