»Omas und Opas auf Zeit« gesucht

Von: Claudia Becker

Stellten das Projekt Leih-Großeltern vor (von links): Rita Dasgupta, Isolde Kirchner-Weiß und Margarete Reifinger. © Claudia Becker

Germering – Was im ersten Moment seltsam anmutet, hat einen sinnvollen Hintergrund: Großeltern zum Ausleihen. Nicht jede Familie hat den oftmals dringend benötigten Rückhalt aus der Familie in der Nähe, warum also nicht Menschen zusammenbringen, die sich gegenseitig unterstützen können. Familien erhalten eine Oma oder einen Opa auf Zeit und die Großeltern können ihren Erfahrungsschatz erweitern und ihre Zeit sinnvoll nutzen.

So ist der Gedanke hinter dem Projekt, das vom Bündnis für Familie und Frau MütZe initiiert und von der Stadt Germering gefördert wird. Dahinter verbirgt sich insbesondere die Koordinatorin Margarete Reifinger, die 2019 gemeinsam mit der damaligen Stadträtin Eleonore Cröniger (CSU) die Idee zum Rollen gebracht hat. Verzögert durch Corona war der eigentliche Start der Leih-Großeltern dann im Herbst 2021. Und die Nachfrage ist groß – zumindest von Seiten der Familien, erklärt Reifinger. Bei den Großeltern sieht es da eher mäßig aus. Von anfangs fünf, sind noch vier Omas übrig, Männer hätten sich bisher nicht gemeldet. „Auch ein Großeltern-Paar wäre toll“, sagt Reifinger. Denn auch eine männliche Bezugsperson sei für viele Kinder wichtig. Leih-Oma Rita Dasgupta ist mit ihren Mitte 50 zwar nicht die typische Oma, da ihr das Projekt aber so zugesagt hat, nimmt sie gerne daran teil. Und seit Oktober betreut sie nun einmal in der Woche für etwa zwei Stunden zwei Jungs. Mal geht sie mit ihnen auf den Spielplatz, mal unterstützt sie die Mutter Zuhause.

Im Vorfeld wurde eine Vereinbarung unterschrieben, zum einen sollen keine privaten Daten nach Außen dringen und zum anderen ist es eine Art Verpflichtung an das Projekt. Inwiefern nun die einzelnen Tage bestimmt werden, eine Bezahlung ausgehandelt wird oder besprochen wird, welche Unterstützung gebraucht wird, ist ganz individuell zwischen den Leih-Großeltern und den Familien zu klären, das betonten auch Kirchner-Weiß und Reifinger. Manche Leih-Omas gehen auch noch einer (Vollzeit-)Arbeit nach, andere sind bereits in (Früh-)Rente. In gemeinsam Gesprächen soll dann herausgefunden werden, was für alle Parteien am besten passe. Im Vorfeld erhalten die Großeltern auf Zeit auch einen Erste Hilfekurs, werden geschult und während des Projekts begleitet. „Ein Austausch mit den anderen Leih-Großeltern ist auch gewünscht“, erklärt Reifinger. Dasgupta nehme sich gerne die Zeit, sie wolle etwas zurückgeben, immerhin habe ihr das Frauen- und Mütterzentrum auch viel gegeben und ein Ehrenamt könne viel tragen. Ohne Ehrenamtliche wären solche Projekte nicht umsetzbar.

Omas und Opas können sich hier melden

Wer Interesse an einem solchen Ehrenamt hat, kann sich an Margarete Reifinger wenden unter margarete@reifinger.de oder unter 01522 4729421.

