Das Kinderhaus St. Nikolaus in Germering feiert 50. Geburtstags

Von: Eva Lindemann

Teilen

An verschiedenen Stationen wurde die fünfzigjährige Geschichte des Kinderhauses Nikolaus erzählt. © Eva Lindemann

Germering – „Wir feiern heute ein Fest“, sangen die Kinder des Kinderhauses St. Nikolaus am Freitag, 7. Oktober, im Garten der Einrichtung.

Sie hatten einen guten Grund zu feiern, denn ihr Kindergarten zelebrierte sein 50. Jubiläum. Es sei ein ganz besonderer Tag, begrüßte Leiterin Martina Franz die Kinder und ihre Eltern zu der Feier. Immerhin seien Generationen von Kindern seit 1972 im Kinderhaus aufs Leben vorbereitet und liebevoll versorgt worden, darunter sicher auch einige der anwesenden Eltern.

Zusammen mit den Kindern erzählte sie die bewegte Geschichte des Kindergartens. Angefangen wurde mit dem Bau des ursprünglichen Hauses 1972. Sie beschrieb, mit tatkräftiger Unterstützung der Kinder, die thematisch passende Gegenstände auf bunte Stationen legten, was den Kindergarten so besonders mache. Da wären zum einen die Feste, allen voran das Nikolausfest, mit den besonderen, von den Eltern gestalteten, Nikolaussäckchen und das St. Martinsfest mit Lagerfeuer im Wald. Dazu kämen viele Aktionen wie Waldspaziergänge oder der Besuch von Tieren, die bei den Kindern immer besonders gut ankämen.

Das Kinderhaus musste umziehen

2015 traf den Kindergarten ein Schicksalsschlag. Wegen Schimmelbefalls mussten sie aus ihrem Gebäude ausziehen und kamen provisorisch in anderen Kindergärten unter, bis sie in Containern am heutigen Standort des Kinderhauses untergebracht wurden. Mit Unterstützung der Eltern meisterten die drei Kindergartengruppen den Alltag in ihrer vorläufigen Unterkunft, von der aus sie ab 2018 den Neubau des Kinderhauses auf dem angrenzenden Geländes beobachten konnten, so Franz. Das neue Haus wurde 2019 bezogen und bot nun jede Menge Platz für neue Gruppen – unter anderem für einen eigenen Turnraum. „Das Kinderhaus wuchs von drei auf vier Gruppen und eine Krippengruppe an“, erzählt die Leiterin. Kurz darauf trübte die Coronapandemie das Glück des Kinderhauses erneut. „Aber auch diese Hürde haben wir mit Hilfe der Eltern überwunden und freuen uns jetzt darauf gemeinsam wieder viele Feste feiern zu können“, berichtete Franz und dankte noch einmal allen Eltern.

Ehrengäste gratulieren

Auf die Geschichte des Kinderhauses folgten Glückwünsche der Ehrengäste, die zu der Feier gekommen waren. Unter der zunehmenden Unruhe der Kinder, die endlich spielen wollten, hielten alle ihr Glückwünsche recht kurz. Trägervertreterin Greta Groffmann überreichte der Leitung einen Korb mit „Nervennahrung“ und dankte den Mitarbeitern. Zweite Bürgermeisterin Manuela Kreuzmair beglückwünschte das Team und dankte ihnen dafür, „dass sie Kinder fit fürs Leben machten“. Kindergartenreferent Johannes Landendinger überreichte eine bunte Girlande als Geschenk und lobte die Vermittlung der christlichen Werte, aber auch die Offenheit anderen Kulturen gegenüber. Die Vorsitzende des Elternbeirats Franziska Hotter bedankte sich, dass das Kinderhaus den Kindern ein zweites Zuhause in einem geborgenen Umfeld gebe. Zu guter Letzt segnete Stadtpfarrer Andreas Christian Jaster das Kinderhaus und schloss damit den offiziellen Teil ab – sehr zur Erleichterung der Kinder, die nun endlich toben gehen konnten.



Dafür boten sich genug Möglichkeiten am Spielplatz oder in dem großen Garten mit Freunden. Als Höhepunkt hatte die Feuerwehr eines ihrer Einsatzfahrzeuge im Hof geparkt, das die Kinder genau unter die Lupe nehmen konnten. Auch für die Eltern war mit Bratwurststand und Sitzmöglichkeiten bestens gesorgt. Dem ausgelassenen Feiern stand nichts mehr im Wege.

Eva Lindemann