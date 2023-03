Das Olchinger Gymnasium wird bis 2025 generalsaniert

Spatenstich: Das Olchinger Gymnasium wird saniert. © LRA FFB

Olching - Ein großes Schulbauprojekt des Landkreises ist angelaufen: Am Mittwoch, 29. März, fand der Spatenstich für den Beginn der Arbeiten zur Generalsanierung des Gymnasiums Olching statt.

Die Sportanlage auf dem Gelände musste bereits ab Februar den Baggern weichen. Hier soll bis zum Beginn des Schuljahres 2023/24 die Containerschule entstehen, welche die gesamte Schulfamilie bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten beherbergen wird.



Modern, attraktiv und zeitgemäß

Da das Gebäude nicht mehr den heutigen pädagogischen, technischen und energetischen Anforderungen entspricht, wird es generalsaniert. Das bedeutet, dass das gesamte Schulgebäude bis auf die Stahlbetonkonstruktion zurückgebaut und dann neu aufgebaut wird. Dabei sollen nicht nur Defizite in den Bereichen Dachabdichtung, Fassade sowie Schallschutz behoben und der Brandschutz verbessert werden. Auch den schulpädagogischen Anforderungen an einen zeitgemäßen Unterricht und an das wieder eingeführte G9 kann durch eine neue Grundrissgestaltung und Änderungen bei der räumlichen Anordnung Rechnung getragen werden. Unterrichtsräume werden neu und modern gestaltet, die Aufenthaltsqualität soll dadurch ebenfalls erhöht werden. Die Aula und das Erdgeschoss werden neugestaltet, die Planung ermöglicht neue Nutzungsmöglichkeiten für verschiedene Aktivitäten. Auch das Außengelände wird überplant und soll grüner und attraktiver werden.

Standard eine Neibauprojekts

In Abstimmung mit der Stadt Olching wird die Verkehrssituation in der Georgenstraße auf den Prüfstand gestellt und an die Bedürfnisse eines sicheren Schulweges angepasst. Zudem wird das Gebäude energetisch nach den heutigen Anforderungen saniert. Insgesamt kann durch die Generalsanierung ein moderner Standard wie bei einem Neubauprojekt erreicht werden. Die Planung der Containerschule erfolgte in enger Abstimmung mit der Schule, es wurden Vorstellungen der Schulleitung und des Lehrkörpers eingearbeitet. Damit soll sichergestellt werden, dass auch in der Zeit der Auslagerung guter Unterricht möglich ist.

„Graue Energie“ bewahren

Bereits im Jahr 2019 wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt, diese wurde 2020 um weitere Planungsvarianten ergänzt.

Der ursprüngliche Plan, die Schule in mehreren Abschnitten im laufenden Betrieb zu sanieren, wurde verworfen, da die Baustelle im Schulhaus eine Belastung der Schulfamilie bedeutet hätte. Die Möglichkeit eines Neubaus wurde ebenfalls verworfen. Ein Abriss würde die noch gut nutzbare und daher erhaltenswerte Bausubstanz vernichten, diese sogenannte „Graue Energie“ soll aber bewahrt werden. Deshalb hatte der Kreistag am 21. Dezember 2020 beschlossen, die Generalsanierung in einem Zug durchführen zu lassen. Die geschätzten Baukosten für das Gesamtprojekt liegen derzeit bei 60,4 Millionen Euro. Die Sanierung des Schulgebäudes ist förderfähig und wird voraussichtlich mit einem Zuschuss nach dem Finanzausgleichsgesetz von der Regierung von Oberbayern unterstützt.



Sanierung soll 2025 abgeschlossen sein

Es ist vorgesehen, dass die Containerschule mit Beginn des nächsten Schuljahres 2023/24 bezogen wird, dort soll für zwei Jahre der gesamte Schulbetrieb ablaufen. Die Sanierung des Schulgebäudes soll gemäß dem aktuellen Zeitplan im Sommer 2025 abgeschlossen werden. Im Anschluss werden die Außenanlagen wiederhergestellt.

