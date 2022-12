Das Olchinger Jugendzentrum stellt sich vor

Das JUZ stellte sich am ersten Adventswochenende auf dem Christkindlmarkt vor. © Stadt Olching

Olching – Vor kurzem war das Jugendzentrum (JUZ) Olching zum ersten Mal am Olchinger Marktsonntag vertreten.

Mit einem riesigen Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Spiel, Bonbons und diversen Kartenspielen waren am Stand Kinder und Jugendliche eingeladen, eine Runde in gemütlicher Atmosphäre zu spielen, und Erwachsene konnten sich über das Jugendzentrum informieren.

Am ersten Adventswochenende stellte sich das JUZ-Team auf dem Christkindlmarkt vor. Es gab Stockbrot und Bastelangebote. Im Gespräch mit den Mitarbeitern konnten sich die Eltern einen Eindruck vom JUZ am verschaffen. Das JUZ wird auch dritten Advent auf dem Christkindlmarkt vertreten sein. Es wird ein Bastelangebot für die Kleineren und eine weihnachtliche Fotobox für die Größeren geben.



Bunt und Vielfältig

In Olching gibt es nicht den klassischen JUZ-Besucher. Das Spektrum der Jugendlichen, die das JUZ besuchen, ist genauso vielfältig wie die Gesellschaft. Die jüngsten Besucher sind zwischen zehn und elf Jahren alt, die Ältesten schon Anfang 20 Jahre. Es kommen weibliche und männliche Jugendliche, Jugendliche, die aufs Gymnasium, die Mittelschule oder die Realschule gehen. Manche gehen noch in die Grundschule, einige studieren bereits oder haben eine Ausbildung angefangen. Das Leben im JUZ ist bunt und vielfältig und genau so soll es auch sein. Probleme mit Drogen gibt es im Olchinger JUZ schon seit Jahren nicht mehr und auch Gewalt, die in anderen Jugendhäusern oftmals ein Problem darstellt, gibt es im JUZ Olching nicht. Dass das Zusammenleben im Jugendzentrum funktioniert, dafür sorgen die pädagogischen Mitarbeiter.

Ansprechpartner für jedes Bedürfnis

Im Jugendzentrum Olching gibt es ältere, erfahrene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die schon so gut wie jedes Problem im Jugendzentrum gesehen haben und entsprechend handeln können, es gibt junge Angestellte, die in ihrem Denken noch ganz nah an der Jugendwelt sind. Es gibt Pädagogen, die selbst Kinder haben und die Probleme aus Elternsicht analysieren können. Es gibt weibliche und männliche Mitarbeiter. Es gibt Erzieher, Sozialpädagogen, Pädagogen und immer wieder Praktikanten. Für jedes Bedürfnis und jeden Jugendlichen ist der richtige Ansprechpartner zur Stelle. Die Pädagogen des Jugendzentrums Olching freuen sich über Nachwuchs und interessierte Eltern.

