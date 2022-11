Der »deutsche Frank Sinatra« Tom Gaebel demnächst in Germering

Tom Gaebel und sein Orchester. © Moritz Kuenster

Germering – Über zwei Jahre lang mussten seine Fans nun schon auf das Jubiläumskonzert warten. Jetzt, im Herbst 2022, ist es endlich soweit.

Und auch die Germeringer haben einen Grund zum Jubeln, Tom Gaebel kommt am 19. November in die Stadthalle. Genau das zu tun, was man liebt, und das nicht nur im privaten, sondern auch beruflich. Das können nicht viele von sich behaupten. Umso schöner, dass der „deutsche Frank Sinatra“ Tom Gaebel auch während der Corona-Pandemie immer von dem überzeugt war, was er tut – nämlich Swing-Musik. Da sei es ihm auch nicht in den Kopf gekommen, sich nach einer Alternative umzuschauen. Die Ruhe habe er genutzt, um sich auf die Familie und Freunde zu konzentrieren – abseits vom Trubel der Stadt auf dem Land. Einen Plan B habe es in der ganzen Zeit nicht gegeben, so viel verrät der 47-Jährige im Interview mit dem Germeringer Anzeiger im Vorfeld zu seiner Jubiläumstour. Es habe ihn auch nie gereizt, eine andere musikalische Stilrichtung auszuprobieren. Auch privat hört der studierte Musiker viel Swingmusik. Gaebel ist in einer musikalischen Familie aufgewachsen. Instrumente haben zum Alltag einfach dazu gehört. Neben Geige, kann der Künstler auch Posaune oder Schlagzeug spielen. „Manchmal überrasche ich auch das Publikum bei einem Auftritt und spiele Schlagzeug“, sagt Gaebel.



Tom Gaebel. © Moritz Kuenster

Viel Spaß bei der Tour

Neben Städten wie Hamburg, Berlin oder Köln steht auch Germering wieder auf seiner Liste. Als München-Ersatz sozusagen. Natürlich gibt es da besondere Etablissements, in denen eine Show ein i-Tüpfelchen auf das Konzert setzen. „Der Ort überträgt sich auf das Publikum“, erklärt Gaebel, und da macht ein altehrwürdiges Theater wie das Savoy in Düsseldorf oder der Berliner Admiralspalast besonders viel her. Gerade mit dem Savoy verbindet der Musiker nun noch mehr, nachdem er hier innerhalb von zwei Tagen sein erstes Live-Album aufgenommen hat. Alles für das 15-jährige Jubiläum – und nun eben zwei Jahre später auch auf Tour. Auch wenn die Germeringer Stadthalle jetzt nicht das gleiche Flair besitze, wie ein Theater, so freue er sich nicht weniger auf das Konzert in Germering, wo er schon öfter in den letzten 17 Jahren seiner Karriere aufgetreten ist. Im Moment sei wieder richtig viel los, was nicht nur der Sänger, sondern auch die ihn begleitende Crew sehr genießen würden. „Wir hatten noch nie so viel Spaß“, meint Gaebel zur Stimmung. Und das liegt auch an der „großartigen Bühne mit Showtreppe“, die sie bei dieser Tour dabei haben sowie an dem Live-Orchester.

„Es fühlt sich an wie 2019“

Durchatmen ist 2022 für das Team nicht mehr angesagt. Gleich im Anschluss an die Jubiläumstour geht es weiter mit der Weihnachtsshow. „Es fühlt sich an wie 2019“, meint der 47-Jährige. Er mag den Herbst, das bedeutet meist Tourzeit für ihn. Und da Gaebel auch durchaus gerne im Hotel übernachtet, mache ihm der schnelle Wechsel der unterschiedlichsten Orte nichts aus. Früher seien sie auch im Tourbus gereist, was auf Dauer doch etwas eng gewesen wäre, da genießt er heute doch lieber die Privatsphäre eines Hotelzimmers. Auch für die Zukunft zeigt sich Gaebel gerüstet. Er arbeite schon seit einem Jahr an deutschen Songs. Davon können sich Fans bereits am Samstag, 19. November, ab 19.30 Uhr ein Bild im Orlandosaal machen, wenn er einige davon zum Besten gibt. Vielleicht, so verrät er im Interview, wird es im nächsten Jahr auch ein Album mit deutschen Liedern geben. Während der Corona-Pause habe er genügend Zeit gehabt, sich damit zu beschäftigen.

