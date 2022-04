Dezentrale Flüchtlings-Unterkunft auch für Emmering

Von: Hans Kürzl

Das Interesse an der Infoveranstaltung war groß. Rund 70 Bürger kamen ins Emmeringer Bürgerhaus. © Hans Kürzl

Emmering – Im Amperpark wird eine dezentrale Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine entstehen. Das ist das eine, das Bürgermeister Stefan Floerecke rund 70 Bürgern in einer Informationsveranstaltung mitteilte. Das Andere: „Die Anzahl hat mich schon überrascht, bis zu 400 werden kommen.“ Das sei für eine Gemeinde wie Emmering mit rund 7.200 Einwohnern nicht unerheblich. Es sei vorgesehen, dass jeder Flüchtling nicht länger als drei Monate in Emmering bleibe.

Untergebracht sollen die Flüchtlinge vor allem in der Tennishalle sowie in der Badmintonhalle werden. In letzterer ist laut Florecke die Geräuschkulisse aber als suboptimal zu betrachten. Daher soll zuerst die Tennishalle ausgelastet werden. Die sanitären Anlagen seien grundsätzlich betriebsbereit, müssten aber noch durchgecheckt werden. Um eine Aufstockung mit entsprechenden Containern werde man aber wohl nicht herumkommen.



Ehrenamtliche zur Unterstützung gesucht

Der Emmeringer Bürgermeister nutzte die Informationsveranstaltung im Saal des Bürgerhauses aber auch ganz offen zu einem Appell: „Wir brauchen Ehrenamtliche zur Unterstützung.“ Diese könnten den Flüchtlingen unter anderem bei Behördengängen zur Seite stehen oder bei Angelegenheiten des täglichen Lebens helfen. Floerecke bat ebenfalls darum, dass sich Bürger mit ukrainischen Sprachkenntnissen melden sollen.



Gleichzeitig bedankte er sich bei den Vereinen, die bereits auf die Flüchtlinge zugegangen seien. So würden zum Beispiel beim FC Emmering Ukrainer als Mitglied aufgenommen und beitragsfrei gestellt. Die Mitgliedschaft sei aus versicherungstechnischen Gründen nötig.



Man werde sich, so Floerecke weiter, wohl darauf einrichten müssen, dass die Flüchtlinge eine Weile in Deutschland bleiben. „Das wird einige Jahre dauern, bis die Zerstörungen in der Ukraine beseitigt sind.“



Dauer der Registrierung zwischen zehn und zwölf Tagen

Von Seiten der Gemeinde wird man Floerecke zufolge das Mögliche tun. Doch allein im Bereich der Schulen und der Kindertagesstätten werde man wohl schnell an Grenzen kommen. Das treffe derzeit auch auf die Registrierung der Flüchtlinge zu, die zwischen zehn bis zwölf Tagen in Anspruch nehme. „Es gibt zu wenig Registrierungsgeräte. Das hat der Bund zu organisieren“, sagte Floerecke.



Ein Problem sei zudem, dass viele Ukrainer entweder nicht gegen Corona geimpft seien oder mit dem hier nicht anerkannten russischen Impfstoff Sputnik. Mit einem kurzen medizinischen Check bei der Aufnahme versuche man ein Mindestmaß an Sicherheit zu erreichen.



Aus der Bürgerschaft kam zum einen die Anregung, Formulare ebenfalls in ukrainischer Sprache abzufassen. Mit einer kleinen Kleiderkammer in Emmering soll die entsprechende Einrichtung in Fürstenfeldbruck nicht nur entlastet, sondern auch ein Vor-Ort-Angebot geschaffen werden.

