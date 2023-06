Bibliotheksschließung

Bücher können erst wieder am 19. Juni ausgeliehen werden. © Peopleimages/PantherMedia

Fürstenfeldbruck – Im Juni bekommt die Stadtbibliothek in der Aumühle eine neue Bibliothekssoftware für die Medien- und Kundendatenverwaltung sowie einen neuen Online-Katalog. Deswegen ist die Bibliothek von 5. bis 16. Juni geschlossen. Eine Ausleihe und Rückgabe von Medien ist nicht möglich.

Im Vorfeld mit Medien eindecken

Der letzte Öffnungstag ist Samstag, 3. Juni, von 10 bis 13 Uhr. Allen Kunden wird empfohlen, sich großzügig mit Medien einzudecken. Die Leihfristen werden angepasst und Ausleihmengen können individuell erhöht werden. Für die Schließzeit fallen keine Versäumnis- und Mahngebühren an. Vorgemerkte Medien werden ausreichend lange bereitgestellt.

Die digitalen Medien innerhalb der Onleihe DigiBObb. und der App TigerBooks können auch während der Schließzeit genutzt werden. Voraussetzungen sind ein aktives Nutzerkonto und ein Anmeldevorgang, der nicht zu lange zurückliegt. Damit das Onleihe-Konto aktiv ist, sollte man sich in der Woche vor der Schließung mindestens einmal in DigiBObb. einloggen. Die Anmeldedaten werden im Hintergrund für einige Wochen gespeichert. Ausgeliehene Medien sollten auf das Gerät heruntergeladen werden, damit sie offline verfügbar sind.

Am Ende der Bibliotheksschließzeit werden aus technischen Gründen alle Ausleihen, alle Vormerkungen und der gesamte Merkzettel gelöscht. Diese Titel müssen von Nutzern rechtzeitig an einem anderen Ort gespeichert werden, um sie nach der Umstellung selbst neu einzutragen. Nur auf das Gerät heruntergeladene Medien bleiben erhalten. Der erste Öffnungstag nach zwei Wochen Schließung ist Montag, 19. Juni, von 14 bis 20 Uhr. Die Vorlesestunde am 6. Juni findet trotz Bibliotheksschließung statt, bei schönem Wetter draußen.

red