Die Discgolf-Anlage kommt

So soll die Anlage im Westpark aussehen. Die Bahnen vier und sechs wurden allerdings gestrichen. © Stadt Germering

Germering – Schon im August letzten Jahres hatte der Teilhabebeirat den Antrag für die Errichtung eines Discgolf-Parcours gestellt. Nun soll die Anlage errichtet werden, jedoch mit lediglich vier anstatt der geplanten sechs Bahnen.

Als neue und innovative Sportart bezeichnete Ortrun Obermeier, stellvertretende Vorsitzende des Teilhabebeirats, das Discgolfen, bei dem man Frisbee-Scheiben in einen aufgehängten Korb werfen muss. Ähnlich wie bei Golf muss dies mit einer bestimmten Anzahl an Würfen erreicht werden. Das Discgolfen trüge auch den inklusiven Gedanken in sich, beschreibt Obermeier.



Als idealen Standort hatte man sich den Westpark in der Nähe des Freibads vorgestellt, wo fünf bis sechs Bahnen errichtet werden könnten. Von diesen geplanten sechs Bahnen wurden nun vier genehmigt. Einen entsprechenden Vorschlag der Verwaltung hat der Sozialausschuss nun beschlossen.



Verantwortlich für die Planung der Bahnen zeigte sich neben dem Teilhabebeirat Thomas Wieser, Leiter des Sachgebiets Umweltschutz im Bauamt.



Während der Planung hatten sich Bedenken gegenüber zwei der sechs geplanten Bahnen ergeben. So verliefe Bahn Vier zu nahe am Kleinkinder-Spielplatzes des Westparks. Zudem sei eine Barrierefreiheit bei Bahn Sechs nicht gegeben, da diese über einen Wall führen würde.



Dennoch würden die vier verbliebenen Bahnen laut Sozialamtsleiter Martin Rattenberger noch immer eine attraktive Anlage gewährleisten.

red