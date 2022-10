Die Feuerwehr Mammendorf hat gewählt

Landrat Dr. Michael Schanderl, stellvertretender Kreisjugendwart Thomas Steinle, Kreisjugendwart Josef Wagner, Kreisbrandrat Christoph Gasteiger und scheidender Kreisjugendwart Wolfgang Blum (von links) nach der Wahl. © Privat

Mammendorf – Der Kreisbrandrat Christoph Gasteiger lud die Jugendwarte der Landkreisfeuerwehren in das Gerätehaus in Mammendorf zur Wahl des neuen Kreisjugendfeuerwehrwartes ein. Bis dato wurde dieser vom Kreisbrandrat bestimmt.

Diesen Modus änderte Gasteiger und ermöglichte den Jugendwarten ihren Vertreter in der Kreisbrandinspektion zu wählen. Im ersten Wahlgang wurde Josef Wagner von der Feuerwehr Olching zum Kreisfeuerwehrjugendwart gewählt. Als seinen Stellvertreter fungiert künftig Thomas Steinle von der Feuerwehr Gröbenzell. Josef Wagner, 37 Jahre alt, war langjähriger Jugendwart in Olching und ist auch intensiv in der Landkreisausbildung aktiv. Ebenso blickt auch sein Stellvertreter Thomas Steinle mit 32 Jahren bereits auf eine langjährige Feuerwehrlaufbahn zurück. Der scheidende Kreisjugendwart Wolfgang Blum hatte nach 18 Jahren sein Amt niedergelegt, um einem jüngeren Nachfolger den Einstieg zu ermöglichen. Wolfgang Blum wird weiter als Kreisbrandmeister für die Feuerwehren Dünzelbach, Grunertshofen, Moorenweis, Purk und Steinbach tätig bleiben.

Landrat überreicht Urkunden

Der stellvertretende Landrat Michael Schanderl bedankte sich für Blums Engagement und wünschte den beiden Neuen ein gutes Händchen bei ihrer Aufgabe. Ebenfalls wurden an diesem Abend alle Jugendlichen, die in den Jahren 2020 und 2021 im Jugend-Wissenstest die Stufe vier erfolgreich abgelegt hatten, für ihre Leistungen geehrt. Kreisbrandrat Christoph Gasteiger und der stellvertretende. Landrat Schanderl überreichen den 21 erfolgreichen Testteilnehmern ihre Urkunden.

