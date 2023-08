Nächste Runde der Biergartengespräche: Diesmal war die Meinung der Freien Wähler gefragt

Zum Ausbau der S4 gibt es viele Meinungen.

Landkreis Fürstenfeldbruck - Der Ausbau der S4 ist eines der großen Themen im Landkreis. Hierzu gibt es die verschiedensten Meinungen. Nachdem bereits die CSU und die SPD befragt wurden, äußern sich nun die Freien Wähler zu der Angelegenheit.

Die Landtagswahl im Herbst steht vor der Tür. Aus diesem Grund hat sich die Bürgerinitiative „S4-Ausbau jetzt“ dazu entschlossen, weiterhin ihre Biergartengespräche im Vorfeld der Wahlen durchzuführen. Diesmal waren zwei Kandidaten der Freien Wähler geladen: Hans Friedl (Fürstenfeldbruck Ost) und Florian Lichtenstern (Landsberg/Fürstenfeldbruck West). Werner Weigand (München West) war aus gesundheitlichen Gründen verhindert.



Wer nutzt öffentliche Verkehrsmittel?

Eingangs wurden die Kandidaten zu ihrer generellen Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel (ÖPNV) befragt. Florian Lichtenstern beantwortete die Frage so: Er kommt aus Geltendorf und kennt daher die S4-Verspätungen. Jetzt wohnt er in Langerringen. Dort gebe es keinerlei nutzbaren ÖPNV. Privat fahre er mit der S-Bahn, aber bis dorthin sei leider das Auto notwendigerweise das Mittel der Wahl. Hans Friedl betonte die gute Anbindung mit Bussen im Landkreis Fürstenfeldbruck. Dies gelte auch für die neuen X-Bus-Linien. Grundsätzlich sieht er diese aber eher als Notlösung, denn eigentlich solle eine Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene stattfinden.

„Man kann nicht auf den Bund warten, sondern muss als Freistaat selber loslegen.“

Was die Finanzierung des ÖPNV anbelangt, stellt Lichtenstern klar: „In erster Linie muss das Land sich darum kümmern und auch die Finanzierung stemmen. Sonst fahren wieder mehr Leute Auto. Man kann nicht immer auf die Bundesebene warten, denn wichtig ist nicht nur ein günstiges Ticket, sondern auch ein besseres Netz.“ Friedl ergänzt: „Man kann nicht auf den Bund warten, sondern muss als Freistaat selber loslegen. Der viergleisige Ausbau der S4 inklusive. Außenbahnsteige müssen in den nächsten Koalitionsvertrag.“

Japan als Vorbild

Hans Friedl stellt sich den S4-Ausbau so vor: „Ganz klar Außenbahnsteige für die S-Bahn.“ In Japan, das habe er selber bei einer Landtagsfahrt gesehen, würden die Schnellzüge auch innen fahren. Zudem sei er schon lange für den viergleisigen Ausbau und stehe auch uneingeschränkt zum Weiterbau der zweiten Stammstrecke entsprechend dem jetzigem Bauten-Stand. Florian Lichtenstern hat besonders die Weiterentwicklung Richtung Landsberg im Blick: „Der Ausbau bis Geltendorf ist erforderlich. Dort sind drei große Parkplätze am Bahnhof und alle sind sie immer komplett voll.“ Er stellt auch die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Gebührenpflicht. Noch seien zwei der drei Parkplätze gebührenfrei.

Nach der Wahl?

Zudem ist interessant zu wissen, was die Kandidaten, vorbehaltlich ihrer Wahl, als Abgeordnete konkret tun werden und wie die Bürgerinitiative unterstützen würde. Hier waren die Antworten kurz und knackig. Lichtenstern sagte: „Auch auf die Kommunen zugehen, um für kostenlose P+R Plätze zu werben. Den Ausbau schnell angehen und das Verfahren dabei transparent gestalten, damit es nicht durch Diskussionen in die Länge gezogen wird.“ Hans Friedl betonte, dass er seit Jahren mit der Bürgerinitiative in Kontakt sei und dies auch aufrechterhalten wolle. Aber nicht nur in Sachen S4. Auch für Verbesserungen beim Fugger-Express und für die Reaktivierung von Strecken in Bayern setze er sich ein.



Zukunftsvisionen

Und welche Vision von der Verkehrsinfrastruktur haben die Freien Wähler? Hans Friedl hierzu: „Kein großes Fahrplandenken. Wichtig ist ein kurzer Takt. Wenn man einen Zug verpasst hat: nicht schlimm, der Nächste kommt ohne größere Warterei.“ Lichtenstern beantwortete die Frage wie folgt: Seit er Schüler war, wünsche er sich, dass jeder – auch ohne Auto – kostengünstig überall hinkomme. Die Verbindungen vom Land in die Stadt und umgekehrt müssen schneller werden.



So geht es weiter

Abschließend Florian Lichtenstern: „Busse müssen oft und vor allem zuverlässig fahren, damit die Menschen das Auto stehen lassen können. Hans Friedl hegt den Zweifel, ob der Deutschlandtakt alleine genug Finanzmittel bringen wird. Im Freistaat existieren zu viele Bahnprojekte, die auf Umsetzung warten. Das Projekt der zweiten Stammstrecke zum jetzigen Zeitpunkt einstampfen zu wollen, sieht er als schwierig an. Ursprünglich habe er damals den Ringen den Vorzug gegeben, aber beim derzeitigen Baufortschritt der zweiten Stammstrecke nun nicht mehr. „Dann würden wir von vorne anfangen und die Verhandlungen mit Grundstückeigentümern dauern zudem auch ewig“, meint er. Und zum Thema Barrierefreiheit müsse klar sein, dass das Ministerium nicht der Deutschen Bahn, sondern den Menschen verpflichtet sei.



Podiumsdiskussion am 19. September

Das Verkehrsforum Fürstenfeldbruck veranstaltet zusammen mit der Bürgerinitiative„S4-Ausbau jetzt!“, den beiden Petenten für S-Bahn-Außenbahnsteige und dem Verkehrsclub Deutschland (VCD)im Rahmen der europäischen. Mobilitätswoche eine Podiumsdiskussion am 19. September mit folgenden Landtagskandidaten: Benjamin Miskowitsch (CSU). Daniel Liebetruth (SPD), Hans Friedl (Freie Wähler), Ulrich Bode (FDP), Gabriele Triebel (Grüne) und Alexa Zierl (MUT). Die Diskussion wird in der Stadtbibliothek in der Aumühle, Bullacher Straße 26, um 19. 30 Uhr stattfinden. Unter anderem soll die jahrzehntelange Verzögerung des Ausbaus angesprochen werden und die Frage geklärt werden, ob es drei oder vier Gleise geben sollte? Braucht es einen Ausbau bis Eichenau oder doch bis Fürstenfeldbruck? Moderator wird Gerhard Eisenkolb von der Süddeutschen Zeitung sein.

