Ausbau der S-Bahnlinie 4

Teilen

Zu Gast bei den Biergartengesprächen: Mitglieder von „S4-Ausbau jetzt“, luden Ulrich Bode (Mitte) und Andreas Deiner (Zweiter von rechts) ein. © privat

Fürstenfeldbruck – Die Landtagswahl im Herbst steht vor der Tür. Aus diesem Grund hat sich die Bürgerinitiative mit dem thematischen Schwerpunkt „S4-Ausbau“ entschlossen, die bewährten Biergartengespräche im Vorfeld der Wahlen durchzuführen.

Der Vorteil liege laut Mirko Pötzsch, dem Sprecher der Initiative, „in dem unkomplizierten Rahmen, wodurch ein gutes Gesprächsklima erreicht werde“. Pötzsch weiter: „Mit den Kandidaten der FDP haben wir begonnen, sie hatten sich den ersten Termin herausgesucht. Wir bedanken uns bei Ulrich Bode (Kandidat Fürstenfeldbruck Ost) und Andreas Deiner (Kandidat Landsberg LL/FFB West). Albert Duin (Kandidat München West) war leider trotz Zusage verhindert.“

Wie sieht es mit der Eigennutzung öffentlicher Verkehrsmittel aus?



Das Gespräch fand am 15. Mai statt. Dabei stellte die Bürgerinitiative den beiden Kandidaten die Frage, wie es mit deren Nutzung des ÖPNVs aussieht. Der Emmeringer Bode fuhr bis 2015 sehr viel, mittlerweile nur noch sporadisch. Aber er kennt die Entwicklung seit 1974. Für ihn ist vor allem die Pünktlichkeit wichtig. Der Landsberger Deiner arbeitet bei der Berufsfeuerwehr in München. Seit Einführung des 49-Euro-Tickets fährt er nur noch öffentlich und hält diese verbilligte Fahrkarte durchaus für ein attraktives Angebot

Alles eine Frage des Geldes?

Die zweite Frage behandelte die Weiterentwicklung der Finanzierung des ÖPNV. Hierbei erläuterte Bode, dass die S-Bahn Gewinne mache. Diese sollten dort auch wieder investiert werden. Man müsse wissen, was man wolle. Keinesfalls dürfe man, wie bei der Stammstrecke, alles unter dem Teppich halten, bis es irgendwann explodiert. Andreas Deiner ergänzt, das Gehalt des Planers dürfe nicht mehr an Kostensumme gekoppelt sein. Zu den eigenen Vorstellungen für den S4-Ausbau erklärte Ulrich Bode: „Möglichst schnell mit dem Umsetzen beginnen, dabei schrittweise vorgehen. Und sukzessive bereits umsetzen, was möglich ist, nicht warten auf den großen Wurf. Wenn vier Gleise nicht gehen, dann drei Gleise, das reicht bei digitaler Technik auch eine Weile.“ Wichtig sei dabei, die Bahnhöfe gleich viergleisig bauen.

Andreas Deiner meinte dazu, die Fachleute sollten entscheiden und sonst niemand, bis wohin sinnvoll in naher Zukunft ausgebaut werden könne.

Unterstützung der Initiative

Auch stellte sich die Frage, was die Kandidaten, vorbehaltlich ihrer Wahl, als Abgeordneter konkret tun und wie sie die Bürgerinitiative unterstützen würden. Ulrich Bode setzt auf Transparenz im ganzen Verfahren. Auch würde er das Thema digitale Schiene beschleunigen, da dies das Blockverfahren zukünftig sowieso ersetzen wird. Andreas Deiner wiederum wäre ein Projektplan wichtig: „Man muss wieder einen festen Zeitplan mit Stichtagen haben.“

Visionen

Abschließend wollte die Bürgerinitiative wissen, welche Vision die Kandidaten der Verkehrsinfrastruktur im Großraum München haben. Ulrich Bode denkt in erster Linie an das Bahnknotenkonzept von Martin Zeil (Verkehrsminister a. D.). Zukünftig müsse es schnellere Umsetzungen geben und auch die Planungen des Nord- und Südrings müssten jetzt starten. Andreas Deiner ergänzte: „Wir benötigen Planungssicherheit für Bahn und Bürger und eine Planungsbeschleunigung. Der Bürger muss wissen, was passiert.“



Letztlich brauche es laut Bode sowohl eine zweite Stammstrecke als auch zwingend die zwei Ringe (Nord- und Süd). Deiner wünschte sich hingegen mehr Sitzplätze in den Zügen, besonders während der Stoßzeiten im Berufsverkehr.

red