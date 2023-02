Die S4 und der Ausbau

Die Fürstenfeldbrucker Oberbürgermeisterkandidaten im Gespräch mit dem Bund Naturschutz

Am 5. März: Sechs Kandidaten treten in der Oberbürgermeisterwahl an. © Eva Lindemann

Fürstenfeldbruck - Die Oberbürgermeisterwahl am 5. März steht kurz bevor.

Deswegen hat der Bund Naturschutz die Kandidaten Andreas Lohde (CSU), Christian Götz (BBV), Markus Droht (FW), Philipp Heimerl (SPD), Alexa Zierl (ÖDP) und Joe Kellerer (Die Partei) zu aktuellen Themen in Umweltschutz, Verkehr und Bauprojekten befragt.

Den Rothschwaiger Wald erhalten

Alle Kandidatinnen sind einhellig für den Erhalt des Waldes und setzen sich aktiv dafür ein. Juristische Probleme mit der Verlagerung, sowie der dem entgegenstehende Regionalplan, erschweren es jedoch überzeugende Lösungsansätze zu finden. Andreas Lohde hat die Waldrodung in Gesprächen mit den Abgeordneten, der Forstministerin und dem Ministerpräsidenten thematisiert. Durch die Vermittlung von Christian Götz konnte die Rodung des Waldes um zweieinhalb Jahre hinausgezögert werden. Er und Markus Droth hoffen mittels Gesprächen mit KRO eine Lösung zu finden, bei der mindestens ein Teil des Waldes verschont bleibt.

„Dem Stadtrat sind teilweise die Hände bei Entscheidungen über die Flächen gebunden“

Laut Philipp Heimerl gilt es bei der Rettung bedrohter Waldflächen besonders um die juristische Prüfung, welche Möglichkeiten es zum dauerhaften Schutz gibt. Für Alexa Zierl liegt die Lösung zur Verhinderung der voranschreitenden Waldrodung im Flächentausch, gekoppelt mit dem Kauf der noch nicht gerodeten südlichen Waldfläche durch die Stadt. Joe Keller weist darauf hin, dass die Idee des Flächentauschs schwer umsetzbar ist. „Bei der Fläche handelt es sich um ein - vom Bezirk Oberbayern beschlossenes - Vorranggebiet für den Kiesabbau. Dadurch sind dem Stadtrat teilweise die Hände bei Entscheidungen über die Flächen gebunden“, sagt er.

Naturschutz an der Amper

Es geht um die Mahd der in voller Blüte stehenden Dämme von Amper und Amperstausee, sowie die regelmäßige Austrocknung des Nasenbachs, welche die Fischwanderung beeinträchtigt. Diesbezüglich sehen mehrere Kandidaten ihre Aufgabe darin, Naturschutzbelange und wirtschaftliche Interessen der Stadtwerke sinnvoll gegeneinander abzuwägen. Philipp Heimerl möchte in diesem Abwägungsprozess die Politik stärker in die Gespräche des Bund Naturschutz mit den Stadtwerken einbinden. Alexa Zierl ist der Artenschutz von großer Wichtigkeit. Andreas Lohde fordert dazu auf, ein Gewässerentwicklungskonzept zusammen mit dem Wasserwirtschaftsamt zu erstelle.

„Als Fischereibiologe und Gewässerökologe habe ich mich schon immer für die Belange des Gewässerschutzes eingesetzt“

Christian Götz erklärt die Amper-Ökologie zu seiner Chefsache als Oberbürgermeister: „Als Fischereibiologe und Gewässerökologe habe ich mich schon immer für die Belange des Gewässerschutzes eingesetzt, auch und vor allem in und an der Brucker Amper“. Joe Kellerer geht als Landwirt auf die Mahd der Amperdämme ein und befürwortet zum Schutz der Artenvielfalt die einmalige späte Mahd im Herbst. Markus Droht teilt die Ansichten von Kellerer nicht. Er räumt den wirtschaftlichen Interessen und die wichtige Aufgabe der Stadtwerke zur Entwicklung von Photovoltaik und Windkraft Vorrang ein.

Zwischen Naherholung und Naturschutz am Pucher Meer II

Alle Kandidaten sind für einen Erhalt der dortigen Biotope und der Artenvielfalt und teilen die Ansicht, dass bei der Erweiterung des Pucher Meers alle Interessen – vor allem der Nachholung und Freizeit als auch des Naturschutzes – unter einen Hut gebracht werden müssen. Andreas Lohde zufolge, stoßen bei dem Umgang mit der Erweiterungsfläche die Interessen aufeinander, die berücksichtigt werden müssen. Christian Götz hält den Erhalt und Ausbau von Schutzgebieten am Pucher Meer für zwingend erforderlich und will ein Gestaltungskonzept erarbeiten, das den Belangen des Naturschutzes gerecht wird.

„Eine Untersuchung und Bewertung der Flächen durchzuführen“

Philip Heimerl hebt die Wichtigkeit eines Maßnahmeplans zum Erhalt von Biotopen hervor. „Wie in dem Antrag der Grünen bereits beschrieben, halte ich es, wie bei allen größeren Bau- und Infrastrukturmaßnahmen, für zwingend erforderlich, eine Untersuchung und Bewertung der Flächen durchzuführen“, ergänzt Heimerl. Laut Markus Droht müssen bei der Neubewertung der Flächen sowohl die Belange des Artenschutzes als auch des Naherholungsgebiets. Berücksichtigung finden. Alexa Zierl macht auf die Verletzlichkeit und Schönheit der Natur aufmerksam und hält es für wichtig, gemeinsame Lösungen für dessen Erhalt trotz menschlicher Nutzung zu finden. Aus Kellerers Sicht ist ein Betretungsverbot für den nördlichen Teil des neuen Sees, sowie der entstehenden Halbinsel notwendig und auch adäquat. Im südlichen Teil wäre dann noch genug Platz für Parkplätze, Gastronomie und Liegewiesen.

Hin zum klimaneutralen Verkehr

Bezüglich einer Verkehrswende setzen die Kandidaten unterschiedliche Schwerpunkte. Für Droht und Heimerl bedeutet die Verkehrswende eine Änderung hin zu einem klimaneutralen Verkehr. Christian Götz verweist auf den von Stadtrat, Stadtverwaltung und Verkehrsplanern erarbeiteten Verkehrsentwicklungsplans, der Schlüsselmaßnahmen enthält, die vom Stadtrat jedes Jahrpriorisiert und Schritt für Schritt umgesetzt werden sollen.

„Auch hier möchte ich mit dem Klima- & Gemeinwohl-Check ansetzen“

Auch Alexa Zierl begrüßt die Vorgehensweise nach dem Verkehrsentwicklungsplan. „Auch hier möchte ich mit dem Klima- & Gemeinwohl-Check ansetzen: Bei jeder Baumaßnahme, jeder Planung explizit abchecken lassen, ob die vorgeschlagenen Varianten die Verkehrswende voranbringen.“ Joe Kellerer ist der Ansicht, es müssen für eine Verkehrswende zunächst Rahmenbedingungen geschaffen werden, da diese von der Stadt nicht einfach so beschlossen werden kann. Andreas Lohde hält die Realisierung von Mobilitätszentren in Kooperation mit dem Landkreis für wichtig.

Energiewende in Bruck

Grundsätzlich sind sich die Kandidaten einig, dass die Umstellung auf Erneuerbare Energien und deren sofortiger und massiver Ausbau schnellstens vorangetrieben werden müsse. Christian Götz, Markus Droht, Philipp Heimerl und Alexa Zierl sprechen sich unter anderem für einen weiteren Ausbau der Windkraft in Stadt und Landkreis aus.

„Auf unsere Initiative hin wurde nun die Evaluierung der Geothermie auf dem Fliegerhorstareal beschlossen“

Laut Markus Droht darf sich die Geothermie nicht nur auf den Fliegerhorst beschränken. „Auf unsere Initiative hin wurde nun die Evaluierung der Geothermie auf dem Fliegerhorstareal beschlossen. Dies muss weitergehen, auch im westlichen Stadtgebiet und für den westlichen Landkreis“, so Droth.

Die Kandidaten sind sich einig, dass Neubauten und neue Bauviertel wie etwa der Fliegerhorst klimaneutral errichtet werden müssen. Der Altbaubestand stellt ein Problem dar, denn der Wärmebedarf von größeren Wohnhäusern kann häufig aus Platzmangel nicht vor Ort erneuerbar erzeugt werden. Andreas Lohde, Christian Götz, Markus Droht, Philipp Heimerl und Alexa Zierl sprechen sich deshalb für Quartiersheizungen mit Nahwärme oder Fernwärmenetze aus. Joe Kellerer möchte in der Stadt mehr Möglichkeiten zum Aufstocken von Altbauten schaffen.

Die S4 und der Ausbau

Fast alle Kandidaten wollen ihre Beziehungen bis in den bayerischen Landtag, zum Teil bis in den Bund nutzen, um den viergleisigen Ausbau bis Fürstenfeldbruck voranzubringen. Alexa Zierl betont dabei die Notwendigkeit einer leistungsfähigen und komfortablen Alternative zum Auto. Philipp Heimerl glaubt zwar nicht daran, dass ein Ausbau vor der Fertigstellung der zweiten Stammstrecke erfolgen wird, wünscht sich aber eine verbesserte Anbindung an den überregionalen Nahverkehr. Markus Droht denkt an ein Netzwerk mit engerer Kooperation der betroffenen Gemeinden und politischen Interessenvertreter entlang der S4.

„Als OB würde ich hier regelmäßig dazu mit den Unterstützern aus der Region vorstellig werden, um den Druck zu erhöhen“

Für Andreas Lohde ist der viergleisige Ausbau der S4 alternativlos, er will sich weiter intensiv dafür einsetzen. „Als OB würde ich hier regelmäßig dazu mit den Unterstützern aus der Region vorstellig werden, um den Druck zu erhöhen“, so Lohde. Christian Götz möchte eine führende Rolle im Bündnis „S4-Ausbau jetzt!“ übernehmen. Joe Kellerer hält zwar den Ausbau für wichtig und notwendig, geht aber nicht davon aus, dass es vor der Fertigstellung der zweiten Stammstrecke in München sinnvoll ist, die S4 viergleisig auszubauen.

red