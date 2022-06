Die Helix gewinnt: Brucker stimmten über Lichtkunst ab

Von: Miriam Kohr

Das Lichtkunstwerk „GIMMEABREAK HELIX“ wird nun von der Stadt Fürstenfeldbruck gekauft. © Stadt Fürstenfeldbruck

Fürstenfeldbruck – In der April- und in der Mai-Ausgabe des RathausReport sowie über den Flyer „Lichtkunst“ waren die Brucker aufgerufen, aus den im Rahmen des Wettbewerbs „StadtKunstLand“ an öffentlichen Plätzen aufgestellten vier Lichtskulpturen ihren Favoriten zu wählen.

„Wir freuen uns, dass sich 112 Personen fristgerecht bis 30. Mai an der Aktion beteiligt haben“, so die Stadt. 103 Stimmen wurden als gültig gewertet. Die Stadt Fürstenfeldbruck bedankt sich ganz bei allen, die mitgemacht haben.

Das Ergebnis

35 Bürger entschieden sich für „Gimmebreak Helix“ von Christoph Hildebrand, das somit der Sieger ist. Auf Platz zwei landete mit 29 Stimmen das Werk „Makrocontroller“ von Carolin Liebl und Nicolas Schmid-Pfähler. Auf Platz drei mit 25 Stimmen kam „Let it be light“ von Anne Pfeifer und Bernhard Kreutzer. 14 Stimmen erhielt Siegfried Kreitners „VIII“.

Das Kunstwerk von Hildebrand hat somit die meisten Stimmen erhalten und wird von der Stadt Fürstenfeldbruck angekauft. Die Kulturstiftung Derriks wird die beiden Lichtskulpturen „Makrocontroller“ und „Let it be light“ erwerben und der Stadt als Dauerleihgaben überlassen. Die Stadt bedankt sich für dieses Engagement. Für die andere Arbeit wird noch ein Sponsor gesucht.

Die Verlosung von fünf Kunstwerken unter den Teilnehmenden und die offizielle Übergabe der Preise finden demnächst statt.

red