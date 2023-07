„Die Gröbenhüter“ erhalten Gedenktafeln aus der Zachäuskirche

Die Tafeln hingen bis zur Renovierung in der Zachäuskirche. © Historischer Verein Gröbenzell

Gröbenzell – Unmittelbar vor ihrem Umbau hat die evangelische Zachäuskirche dem Historischen Verein Gröbenzell zwei Gedenktafeln überlassen.

Pfarrerin Susanne Kießling-Prinz übergab sie an Sven Deppisch, dem Vorsitzenden der „Gröbenhüter“. Neben ihm nahmen auch Schriftführerin Alice Trapp und das engagierte Mitglied Helmut Ruso die beiden gravierten Holzplaketten und ein dazugehöriges Lamm aus Messing in Empfang. Bis dahin hing das Ensemble im Eingangsbereich des Gotteshauses und erinnerte dort an die 14 evangelischen Gröbenzeller, die im Zweiten Weltkrieg fielen. Nach dem Umbau der Zachäuskirche finden die geschichtsträchtigen Erinnerungsstücke im neuen Kirchengebäude keinen Platz mehr. Damit sie dennoch erhalten bleiben, wendete sich Susanne Kießling-Prinz an Sven Deppisch, der ihr Angebot liebend gern annahm.

„Bei uns sind sie gut aufgehoben“

„Wir freuen uns wirklich sehr über diese historischen Unikate“, sagt Deppisch. Sie stellten einzigartige Quellen der Gröbenzeller Ortsgeschichte dar, die zugleich von der sakralen Erinnerungskultur der Gemeinde zeugten. Für „Die Gröbenhüter“ sei es eine große Ehre, dass die Zachäuskirche sie dem Historischen Verein Gröbenzell überlasse. „Bei uns sind sie gut aufgehoben“, so der Vereinschef weiter. Im Heimat- und Torfmuseum Gröbenzell werden die Tafeln künftig bei Sonderausstellungen ihren Platz finden und ebenso zu bewundern sein wie viele andere Exponate zur Geschichte der Gemeinde am Gröbenbach.

Öffnungszeiten des Museum

Das Museum befindet sich im Dachgeschoss der Alten Schule und öffnet sonntags von 10.30 bis 12.30 Uhr seine Pforten für die Besucher. Der Eintritt ist frei.

