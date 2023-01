Segensbringer sind wieder unterwegs

Von: Claudia Becker

Die Heiligen Drei Könige der drei katholischen Pfarreien besuchten Oberbürgermeister Andreas Haas. © Claudia Becker

Germering – „Kinder stärken, Kinder schützen“ – unter diesem Motto sind in diesem Jahr die Sternsinger unterwegs. Und auch die Germeringer Könige ziehen heuer wieder von Tür zu Tür und überbringen ihren Segen.

Den Auftakt machten die Sternsinger der drei katholischen Pfarreien St. Martin, St. Cäcilia und Don Bosco am Montag, 2. Januar, als sie den Segensspruch „Christus Mansionem Benedicat“ über den Fahrstuhl im Rathaus geschrieben haben. Damit soll nicht nur das Rathaus an sich, sondern auch alle Mitarbeiter und Besucher und stellvertretend dafür auch alle Germeringer gesegnet sein.



„Kein Kind der Welt darf abseitsstehen“, sagt einer der Heiligen Drei Könige. Diese Aussage unterstreicht den Fokus, auf den die Aktion Dreikönigssingen in diesem Jahr gerichtet wird. Weltweit leiden Kinder unter Gewalt und dem wolle man entgegenwirken – beispielsweise mit Präventionskursen und Aufklärungsarbeit. Kinder müssen geschützt werden – und dafür wird eine Spende gesammelt. Oberbürgermeister Andreas Haas machte an diesem Tag den Anfang und steckte ein paar Scheine in die Spendendosen.

6. Januar - Heilige Drei Könige

Am 6. Januar dann besuchen die Könige auch wieder die Germeringer Bürger Zuhause. Coronabedingt war dies die letzten zwei Jahre lang nicht möglich gewesen. Die Freude bei den Kindern ist demnach groß, haben sie doch ihre Sprüche und Lieder fleißig eingeübt und sich passend verkleidet. Und auch der OB freut sich: „Danke, für euren Einsatz!“



Mit etwas Hilfe konnte auch das Jahr beim Segensspruch geändert werden. © Claudia Becker

Zum 65. Mal findet heuer die bundesweite Sternsingeraktion statt. Im letzten Jahr kamen 38,6 Millionen Euro zusammen. Das Geld wird auf unterschiedliche Hilfsprojekte weltweit aufgeteilt, wenn auch exemplarisch heuer Asien beziehungsweise Indonesien im Fokus steht. In den drei Germeringer Pfarreien finden am 6. Januar auch jeweils Festgottesdienste statt.

Claudia Becker