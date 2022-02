»Fürstenfeldbruck hält zusammen« und Politiker positionieren sich

Von: Maximilian Geiger

Informierten über die Bürgerinitiative „FFB hält zusammen“: Erich Schneider (links) und Merlin Eilers. © Geiger

Fürstenfeldbruck – Es ist beinahe schon ein vertrautes Bild auf den Straßen Fürstenfeldbrucks: seit einigen Wochen finden regelmäßig Montagabend zwei Kundgebungen statt: einerseits der sogenannte Spaziergang der Kritiker der Corona-Maßnahmen, andererseits die Gegendemonstration der Impfbefürworter.

Doch egal ob Impfgegner oder Impfbefürworter, bei einem Punkt sind sich die Menschen einig: sie alle hoffen auf ein baldiges Ende der pandemiebedingten Einschränkungen.



Doch immer wieder kommt es dabei zu beiderseitigen Anfeindungen und Beleidigungen. Da wird die eine Seite als „Coronalemminge“, „Mitläufer der Corona-Diktatur“ oder „Systemkonforme“ beschimpft, während die andere Seite sich Schmähungen wie „Nazi“ oder „sozialer Bodensatz“ anhören muss.



Eine „Spaltung der Gesellschaft“ befürchten deshalb Freie Wähler-Stadtrat Markus Droth und BBV-Vorsitzender Klaus Quinten. Ebenso sieht es auch Merlin Eilers, einer der Initiatoren der Bürgerinitiative „Fürstenfeldbruck hält zusammen“, die aus Teilnehmern der Brucker Montags-Spaziergänge entstanden ist.



Obwohl sie im Hinblick auf die Spaziergänge und die Corona-Maßnahmen auf unterschiedlichen Seiten stehen, plädieren sie alle gegen Hetze und für den Austausch. Jeder auf seine Weise: Während Droth und Quinten am 11. Februar zu einer Pressekonferenz einluden, bei der alle Brucker Parteien ihre Haltung darstellen konnten, organisierten Eilers und seine Mitstreiter am 16. Februar eine Veranstaltung auf dem Geschwister-Scholl-Platz, um ihre Initiative vorzustellen.

Der Spaltung der Gesellschaft entgegenwirken

Um einer Spaltung der Gesellschaft entgegen zu wirken, sammeln Droth und Quinten Unterschriften für eine sogenannte „Brucker Erklärung“, in welcher sie neben der Impfung und einer kritischen Auseinandersetzung mit Andersdenkenden auch den rücksichtsvollen Umgang aller Menschen miteinander bewerben.



Quinten berichtete, bereits vor einigen Wochen habe man versucht, die Erklärung auszuarbeiten, jedoch seien ihnen die drei Brucker Bürgermeister mit einer Online-Petition zuvorgekommen (wir berichteten). Da sich die Petition und die Erklärung inhaltlich ähnelten, habe man zunächst keine weiteren Schritte unternommen. Nun jedoch haben sich Quinten und Droth dazu entschlossen, doch auf die Erklärung aufmerksam zu machen und Unterschriften der Brucker Parteien, Verbände und Vereine für ihre Sache zu sammeln. Während der Konferenz erklärte Droth, man wolle „über Parteigrenzen hinweg als Demokraten auf einer gemeinsamen Basis agieren und den Rechtsstaat verteidigen“.



Dennoch fand Quinten scharfe Worte zu den Spaziergängern. So sei es für ihn angebracht, diesen Versammlungen etwas entgegenzusetzen. In den Reihen der BBV sei man hingegen teilweise unterschiedlicher Meinung, ob die Gegenkundgebungen nun sinnvoll seien oder nicht, so Quinten. Einige beteiligen sich immer wieder an den Gegendemonstrationen, andere vertreten die Auffassung: „Lasst sie laufen. Das läuft sich sowieso tot“. Dennoch solle man „klare Kante zeigen“, erklärte Quinten.

Zierl plädiert darauf, das Gespräch zu suchen

Dem widersprach Alexa Zierl (ÖDP), die als Einzelperson und nicht als Vertreterin ihrer Partei die Pressekonferenz besuchte. Sie plädierte darauf, das Gespräch mit den Spaziergängern zu suchen und „Brücken zu bauen“.„Klare Kante“ sollte lediglich gegen jegliche Form von Gewalt, Verachtung und Hetze gegen Personen oder gegen die Demokratie gezeigt werden, so Zierl. Einstimmig schlossen sich ihre Kollegen dieser Aussage an.



Grünen-Politiker Jan Halbauer begrüßte eine gemeinsame Initiative, auch wenn seine Partei mit manchen Formulierungen der von Droth und Quinten verfassten Erklärung nicht einverstanden sei. Dennoch werde man sich an der Gegenveranstaltung beteiligen, besonders, wenn der Protest auf kreative Art und Weise geschehe. Hingegen sei es zu vermeiden, meterhohe Mauern zwischen Spaziergängern und Gegendemonstranten aufzubauen, die später nur schwer abzubauen seien.



„Eine Spaltung der Gesellschaft“, wie Quinten und Droth sie befürchteten, sah SPD-Stadtrat Philipp Heimerl hingegen nicht. So stellen seiner Meinung nach die Spaziergänger nur eine Minderheit dar. Dennoch wiesen er und auch Halbauer die oft von Seiten der Spaziergänger gemachten Vorwürfe zurück, man lebe in einer „Corona-Diktatur“. Dieser Vergleich sei „an den Haaren herbeigezogen“.



Florian Weber kämpft mit Anfeindungen

Mit Anfeindungen durch einige der Spaziergänger musste besonders Florian Weber (Die PARTEI) als Initiator der Gegendemonstrationen in den letzten Wochen leben. So sei er nicht nur beleidigt, sondern auch bedroht worden. Einmal sei sogar eine unbekannte Person vor seinem Haus gestanden und habe Fotos von ihm gemacht, die nun in diversen Telegramm-Gruppen kursieren. Aus diesem Grund trat er nun als Organisator der Gegendemonstrationen zurück. „Ich wollte mich nicht mehr alleine diesen Anfeindungen ausgesetzt sehen“, erklärte er. Dennoch sei er froh, dass sich die Junge Union Fürstenfeldbruck dazu bereit erklärt hatte, die Nachfolge bei der Organisation anzutreten.

Geschlossen solidarisierten sich die Politiker mit Weber in Hinblick auf die Bedrohung, die er in den letzten Wochen erlebte. „Sowas geht gar nicht“, waren sich alle Anwesenden einig.



Götz beklagt fehlende Transparenz

Darüber hinaus beklagte BBV-Fraktionssprecher Christian Götz die fehlende Transparenz von „FFB hält zusammen“, die sich ab sofort für die Spaziergänge verantwortlich zeigen wird. Die Bürgerinitiative bleibe in seinen Augen weitgehend anonym, immerhin gäbe es keinen direkten Ansprechpartner, was üblich sei für eine Bürgerinitiative. Dieser Kritik der Anonymität stimmten alle anwesenden Politiker bei. Götz schlug ein öffentliches, von neutraler Seite moderiertes Gespräch zwischen Vertretern von „FFB hält zusammen“ und der Gegendemonstration vor.

Zudem prangerten besonders Weber und Halbauer an, dass während der Spaziergänge immer wieder Mitglieder der rechtsextremistischen Partei „Der III. Weg“ anwesend seien. Die Organisatoren der Bürgerinitiative distanzierten sich jedoch bereits ausdrücklich von dieser Gruppierung, zudem von jeglicher Form von Rassismus, Extremismus, Hass und Gewalt.

„Fürstenfeldbruck hält zusammen“ informiert

Einen Schritt raus aus der vorgeworfenen Anonymität unternahm die Bürgerinitiative zudem am 16. Februar. Mit ihrer öffentlichen Veranstaltung am Geschwister-Scholl-Platz wollten sie zeigen, wer sie sind und wofür sie stehen.



Nach einem Gespräch mit Bürgermeister Erich Raff vor vier Wochen, der darum gebeten hatte, die Spaziergänge anzumelden, hatten sich Eilers, Erich Schneider, Margit Land und Benedikt Schaffelhuber dazu entschlossen, die Organisation zu übernehmen, um eine Kommunikationsschnittstelle zwischen den Spaziergängern, der Stadt, der Polizei und dem Landratsamt zu ermöglichen.



Der Initiative gehe es um die „Förderung eines achtsamen und respektvollen Handelns aller Mitglieder der Gesellschaft“, genau wie es auch die Brucker Politiker während ihrer Pressekonferenz ansprachen.



Zudem strebe die Bürgerinitiative die Förderung von Eigenverantwortlichkeit und Selbstbestimmung bei der Frage der medizinischen Behandlungen an. Laut Eilers solle sich jeder, der sich sicherer mit einer Impfung fühle, impfen lassen, nur solle ihm die Freiheit gelassen werden, sich dagegen zu entscheiden. Er und seine Mitorganisatoren fordern ihre Grundrechte ein, die man ihnen in ihren Augen durch die „unverhältnismäßigen Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Politik“ genommen habe.



Darüber hinaus habe es die Regierung laut Mitorganisator Erich Schneider, Professor für medizinische Informationssysteme, versäumt, die Bevölkerung richtig über die Risiken der Coronaimpfstoffe aufzuklären. Diese seien seiner Meinung nach nicht ordentlich zugelassen und es gäbe keine Langzeitstudien. Auch sei keine Risiko-Nutzen-Analyse durchgeführt worden.



Gesprächsbereit

„Auch wir sind für Gespräche bereit“, erklärt Eilers zum Vorschlag von Stadtrat Götz, denn beide Seiten möchten im Grunde dasselbe: die Vermeidung einer Spaltung der Gesellschaft und das Ende der pandemiebedingten Einschränkungen.

Maximilian Geiger