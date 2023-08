Die SPD bei den Biergartengesprächen der Bürgerinitiative „S4-Ausbau jetzt“

Fürstenfeldbruck - Unlängst trafen sich die Initiatoren von „S4-Ausbau jetzt“ zu einem lockeren Biergartengespräch mit den Landtagswahlkandidaten der CSU. Nun lud man die Mitbewerber von der SPD ein.

Der Vorteil, sich im Biergarten zu treffen, liegt in dem unkomplizierten Rahmen, wodurch ein gutes Gesprächsklima erreicht wird. Diese beiden SPD-Bewerber folgten der Einladung: Katja Weitzel (Kandidatin München West) und Daniel Liebetruth (Kandidat Fürstenfeldbruck Ost). Amir Sahuric (Kandidat Landsberg/Fürstenfeldbruck West) fand keine Zeit.



S4-Ausbau ist den Kandidaten wichtig

Zu der Frage, wie der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) genutzt wird, entgegnet Liebetruth, dass er diesen derzeit weniger nutze, weil er zu Fuß zur Arbeit gehen kann. Das 49-Euro-Ticket nutze er aber schon. Katja Weitzel wohnt in Laim. Aber auch für ihren Stimmkreis sei der S4-Ausbau wichtig. „In München fahre ich fast nur ÖPNV, aber dort sieht es natürlich anders aus als außerhalb Münchens. Deshalb muss der ÖPNV auch in der Region attraktiver und besser werden.“ Hinsichtlich der Weiterentwicklung des ÖPNV meint Liebetruth: „Wir bauen wenig Schiene und viel Straße, hier braucht es eine grundlegend andere Verteilung der Mittel“, während sich Weitzel so äußert: „Bayern kürzt oft eigene Förderungen, wenn Bundesmittel fließen. Eine schwarze Null beim Haushalt ist zwar schön, hilft aber nichts, wenn die Infrastruktur dann komplett marode ist.“

„Mindestens vier Gleise bis Fürstenfeldbruck, mit entsprechenden P+R-Parkmöglichkeiten und guten Fahrradabstellanlagen.“

Der S4-Ausbau geht Liebetruth generell zu langsam und verweist in diesem Zusammenhang auf die viel schnelleren Bautätigkeiten vor rund fünfzig Jahren im Zuge der Olympischen Spiele. Und natürlich brauche es „mindestens vier Gleise bis Fürstenfeldbruck, mit entsprechenden P+R-Parkmöglichkeiten und guten Fahrradabstellanlagen.“ Auch sei es wichtig, den bestehenden Takt der S-Bahnen zu stabilisieren. In Weitzels Augen seien Anschluss-Angebote wie Räder oder E-Roller, die digital sofort einsehbar sein müssten, wichtig, um neue Nutzer zu gewinnen.



Carsharing und Seilbahnen

Angesprochen auf die Vision, welche die Kandidaten von der Verkehrsinfrastruktur im Großraum München hätten, schweben Liebetruth Ergänzungsangebote wie beispielsweise Carsharing vor. „Dann ist die Kombination der öffentlichen Verkehrsmittel bequemer und wird verstärkt nachgefragt“, so Liebetruth. Auch andere Möglichkeiten, wie urbane Seilbahnen für Tangentialverbindungen, seien aus seiner Sicht überlegenswert. Zwar wären Seilbahnen vielleicht ein etwas langsameres Angebot als etwa schienengebundene Systeme, aber sie fahren permanent und hätten einen geringen Personal- und Wartungsaufwand. Für weitere Anschlussangebote wie das MVV-Rad bräuchte es zudem bessere Förderprogramme.

Langfristig: „Shared Mobility“

Weitzel ist hingegen für die Erweiterung der U-Bahn bis Pasing. Eventuell wäre auch die Verlängerung der Tram noch weiter ins Umland denkbar. Langfristig setzt sie auf „Shared Mobility“. Wo auch immer man sich befände, gebe es immer verschiedene Nutzungsmöglichkeiten für die Weiterfahrt. Zum Beispiel Autos, E-Scooter, Tretroller oder Fahrräder. Im Ballungsraum solle es so gut laufen, dass man gar nicht mehr auf das Auto angewiesen sein müsse. Zudem ist Weitzel der Auffassung, das Kosten-Nutzen-Analysen oft Ausbauprojekte, verhinderten, da deren Berechnungsmodelle veraltet seien. Deshalb müssten diese angezweifelt werden. So könne kein zeitgemäßes, attraktives Angebot geschaffen werden. Daniel Liebetruth ergänzt noch: „Wir stehen vor einem Scherbenhaufen: 30 Jahre CSU-Nichtstun. Die CSU verspricht immer nur. Nachdem viele Varianten diskutiert wurden und nichts passiert ist, sind wir mit den Planungsvorstellungen wieder da gelandet, wo wir 2011 schon einmal waren, nur eben zwölf Jahre später.“

