Nach Unfall findet sich neue Schulweghelferin

Die Stadt Fürstenfeldbruck sucht aktuell noch einen Schülerlotsen. © PantherMedia/Bojidar Beremski

Letzte Woche wurde bekannt, dass am 15. Juni zwei Buben auf dem Weg zur Richard-Higgings-Grundschule von einem Auto erfasst und einer der beiden schwer verletzt wurde.

Aufgrund dieses Unfalls (der Kreisbote berichtete) hat sich spontan bei der Stadt eine Brucker Bürgerin als Schulweghelferin an dieser Stelle angeboten. Die Verwaltung hatte zuvor lange und intensiv vergebens versucht, jemanden für diesen vakanten Standort zu finden. Die Bürgerin wurde inzwischen schon von der Stadt eingekleidet und bekommt nun eine Schulung von der Polizei, so dass sie voraussichtlich bereits ab kommenden Montag den Kindern beim sicheren Queren der Straße helfen kann.

„Wir sind sehr glücklich darüber, dass sich so spontan jemand gemeldet hat und bedanken uns sehr herzlich dafür“, so Birgit Thron, Leiterin der Straßenverkehrsbehörde. „Für einen weiteren Standort an der Richard-Higgins-Straße suchen wir immer noch eine weitere Schulweghelferin bzw. -helfer, nämlich an der Buchenauer Straße/Ecke Am Sulzbogen. Sämtliche Bemühungen über die Schulen oder Kindertageseinrichtungen sind bislang ergebnislos verlaufen. Außerdem brauchen wir noch Springerinnen oder Springer, die zum Einsatz kommen, wenn einmal jemand krank wird oder sonst verhindert ist“, so Thron weiter.

Die ehrenamtliche Tätigkeit umfasst vier Einsatzzeiten täglich an Schultagen morgens sowie mittags zu den Schulschlusszeiten und kann im Jobsharing durchgeführt werden. Die Bereitschaft zur Übernahme des Ehrenamtes wird mit einer monatlichen Aufwandsentschädigung in Höhe von 300 Euro vergütet.

Interessierte senden eine schriftliche Kurzbewerbung an die Stadt Fürstenfeldbruck, SG 13 Personal, Hauptstraße 31, 82256 Fürstenfeldbruck.

Für weitere Informationen steht Pia Baier telefonisch 08141 2811312 oder per Mail pia.baier@fuerstenfeldbruck.de, gerne zur Verfügung.

red