Geburtstagsparty bei der Bücherei

Seit 40 Jahren eine Quelle für Bücher: Die Puchheimer Stadtbibliothek lädt mit vielen Angeboten zu ihrer Jubiläumsfeier ein. © Stadt Puchheim

Puchheim - Dieses Jahr feiert die Stadtbibliothek in Puchheim ihr 40-jähriges Jubiläum.

Was einst als kleine Pfarrbücherei seinen Anfang nahm, hat sich zur heutigen Stadtbibliothek gemausert.

1983 konnte die Bibliothek ein eigenes Gebäude, das ehemalige Feuerwehrhaus, in der Poststraße 4 beziehen. Anlässlich dieses runden Bibliotheksgeburtstags können sich die Puchheimer diesen Sommer auf ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm freuen. Vor allem in der großen Jubiläumswoche vom 12. bis zum 18. Juni ist jeden Tag so einiges geboten. Selbstverständlich sind sämtliche Veranstaltungen kostenlos.

Schlüsselanhänger basteln und Escape-Room-Abenteuer

m 12. Juni, liest die Kinderbuchautorin Nina Müller für Kinder ab drei Jahren von 16.30 bis 17.30 Uhr aus ihrem Buch „Kuschelflosse“ vor. Bei schönem Wetter findet die Lesung auf der Kennedywiese statt. Kinder können am 13. Juni ab vier Jahren von 15 bis 16 Uhr in der Bibliothek Schlüsselanhänger basteln. Die Bibliothek veranstaltet am 14. Juni erstmals ein spannendes Escape-Room-Abenteuer für Jugendliche ab 13 Jahren. Von 16 bis 21 Uhr haben 6er-Gruppen jeweils 45 Minuten Zeit, um alle Rätsel zu lösen. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.Am 15. Juni findet von 15 bis 17 Uhr wieder die beliebte Makerspace-Veranstaltung statt. Kinder ab vier Jahren können hierbei spielerisch verschiedene Anwendungen der Robotik wie Bee-Bots und Ozobots kennenlernen. Auch der 3D-Drucker ist im Einsatz.

Kluftingerkrimi-Lesung

Das Starautorenduo Volker Klüpfel und Michael Kobr liest am 16. Juni um 20 Uhr im Puchheimer Kulturcentrum PUC (Oskar-Maria-Graf-Straße 2) aus seinem neuen Kluftingerkrimi „Affenhitze“. Dank der großzügigen Unterstützung der Stadt Puchheim ist diese Veranstaltung für alle Puchheimer kostenlos. Karten für diesen Programmhöhepunkt können exklusiv zu den Öffnungszeiten in der Stadtbibliothek abgeholt werden. Erstmals findet in den Räumen der Bibliothek am 17. Juni ein Domino-Day statt. 23.000 Dominosteine sollen aufgestellt werden – für jeden Einwohner Puchheims einer. Teilnehmen kann jeder ab sieben Jahren werden. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Großes Straßenfest als Abschluss

Am Sonntag, 18. Juni, klingt die Jubiläumswoche mit einem großen Straßenfest vor, in und hinter der Bibliothek aus. Kinder können sich auf eine Hüpfburg, Luftballontiere und kleine Spielaktionen freuen. Auf der Bühne zwischen Rathaus und Stadtbibliothek finden Clowndarbietungen, Konzerte der Musikschule Puchheim und ein Poetry-Slam statt. Auch die Bibliothek selbst ist an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr für die Ausleihe geöffnet. Außerdem laden hier zwei kleine Ausstellungen dazu ein, die Bibliotheksgeschichte und die japanische Buchfaltkunst „Orimoto“ zu entdecken. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Sämtliche Einnahmen und Spenden werden für die neue Leseterrasse der Bibliothek verwendet und kommen damit unmittelbar den Puchheimern zugute. Bei Regen wird das Fest in den Pfarrsaal von Sankt Josef (Am Grünen Markt 2) verlegt.

red