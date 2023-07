Die Stadthalle Germering präsentiert ihr neues Programm

Von: Hans Kürzl

Teilen

Kistenweise: Stadthallen-Leiterin Kathrin Jacobs und Stadthallen-Referent Hans Pichelmaier präsentieren das neue Programm. © Hans Kürzl

Germering – Was die Stadthalle im zweiten Halbjahr und in den ersten Wochen 2024 zeigt, wird von der neuen Stadthallen-Leiterin Kathrin Jacobs mit viel Stolz und noch mehr Leidenschaft präsentiert.

In dem aktuellen Programm steckt allerdings noch ein Gutteil ihrer Vorgängerin Medea Schmitt. Das hänge natürlich mit der langfristigen Planung zusammen, erklärt Jacobs. Doch sie will das auch als Anerkennung für ihre Vorgängerin verstanden wissen.

„Ein bisschen modernisieren, ein bisschen anpassen.“

Dennoch bleibt ein gewisser Spagat, den Jacobs hinbekommen muss. „Ein bisschen modernisieren, ein bisschen anpassen“, so beschreibt sie es beim Pressegespräch. Immerhin soll das alte Publikum nicht verschreckt werden, man brauche aber eben auch neue Gäste. Wobei das mit „alt“ durchaus wörtlich gemeint sei. Junges Publikum, so die Stadthallen-Leiterin ernst, sei schon um die 50 Jahre anzusiedeln. Und nach Corona muss Jacobs noch etwas anderes schaffen: „Die Menschen wieder dazu zu bewegen, dass sie live Kultur erleben wollen.“ Gelingen soll das mit Jazz, Musical, Klassik und etwas für die Kleinen – das Programm der Stadthalle für das zweite Halbjahr hat viele gute Seiten.

Viel Kabarett

Hoffnungen setzt die neue Stadthallenleiterin unter anderem auf viel Kabarett. Weil es nach Ansicht von Jacobs mit dieser Form gelingen kann, „dass man sich wieder austauscht und ein Gemeinschaftserlebnis schafft.“ Bekannte Größen wie Sigi Zimmerschied (28. September) und Christian Ehring (17. November) gehören zu den Zugpferden. Bisweilen ist es dabei von Vorteil, wenn die prominenteren Künstler gerne in den nicht ganz so großen Hallen auftreten. Django Asül ist so einer. Er wird am 28. Dezember auf das dann schon fast abgelaufene Jahr zurückblicken. Auch Kontakte und Erfahrungen aus ihrer Würzburger Zeit bringt Jakobs ein. So etwa bei Birgit Süß, die Anfang Februar 2024 kommt.

Eine Hommage an Abba gibt es Silvester mit „The Björn Identity“. © Susanne Vergau

Musikalische Erinnerungen an Stevie Wonder (16. Dezember) werden aber ebenfalls geweckt. Voll auf Silvester abgestimmt ist „The Björn Identity“, eine Hommage an Abba. „Da kann sich vorher jeder gut auf den letzten Tag des Jahres einstimmen und nach Abba noch in aller Ruhe feiern.“ Ergänzt wird das Programm mit Klassikern wie Nussknacker und Schwanensee. „Es sind Angebote für die ganze Familie“, erklärt Jacobs. Auf das „kleine“ Publikum abgestimmt sind etwa das Bayerische Aschenputtel am 24. September und „Petterson feiert Weihnachten“ am 17. Dezember.

Vergünstigte Abos für Jugendliche und junge Erwachsene

Ein beliebtes Kleinod bleibt die Jazz-Reihe. Da kann man sich etwa auf „Tafelspitz in Bilbao“ (26. Oktober) freuen, eine szenische Lesung mit Musik. Jacobs will auch den Jazz Jugendlichen und jungen Erwachsenen schmackhafter machen. So können diese vergünstige Abos ab 2024 erwerben. Von Seiten der Stadt findet das Zustimmung: „Wir tragen diese Ideen mit. Das findet parteiübergreifend Zustimmung“, betonte Stadthallen-Referent Hans Pichelmaier. Mehr zum Programm und zur Stadthalle gibt es unter www.stadthalle-germering.de.

Hans Kürzl