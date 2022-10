Die vhs Germering bietet ein umfassendes Programm zu vielen Themen an

Diesen und viele andere Eindrücke werden in einem Vortrag zu einer Pilgerreise vorgestellt. © Matthias S. Greska

Germering – Die Volkshochschule bietet auch dieses Jahr ein umfangreiches Programm an. Viele Kurse in verschiedenen Bereichen gehen Anfang Oktober los.

Mathe Nachhilfe zum Beispiel ist nur an Kinder gerichtet. An zehn Nachmittagen unterrichtet Lehrerin Elke Klein, in Gruppen von drei bis fünf Schülern. Der Kurs für die 6. Klassen startet am Mittwoch, 5. Oktober, jeweils 16.15 bis 17.45 Uhr. Mathe für die 7. Klasse startet am 4. Oktober um 15.15 Uhr, und um 13.45 Uhr für die 8. Klassen.

Im Kurs „Smartphone für Anfänger“ werden Fragen und Anfangsprobleme besprochen und erklärt. Christine Holzinger unterrichtet in Kleingruppen von maximal drei Personen, zweimal mittwochs ab dem 5. Oktober oder donnerstags ab dem 6. Oktober, jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr.



Bilder von der Pilgertour oder ein „Studium Generale“

In einem Bildvortrag gewährt Fotograf Matthias Greska Einblicke in seine Pilgertour von Pamplona nach Santiago de Compostela. Der Vortrag findet am Donnerstag, 6. Oktober, vom 19.30 bis 21 Uhr statt, Interessierte können im Anschluss Fragen stellen.

Das „Studium Generale“ der vhs Germering will grundlegende Informationen aus den Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften vermitteln und einen Überblick über das weit gespannte Wissen unserer Zeit geben. Dabei reicht das Kursangebot von in „Deutschland zwischen Inflation und demografischem Wandel“ ab dem 5. Oktober mittwochs von 19 bis 21 Uhr bis hin zu „Globale Wirtschaft und Finanzpolitik“, ebenfalls mitwochabends 19 bis 21 Uhr.



Auch fortlaufende Kurse fangen wieder an

Auch in die fortlaufenden Kurse fangen wieder an. Die Bridge-Kurse für Anfänger sowie der Aufbaukurs starten ebenso wie der zehnteilige, sportliche Smovey®-Kurs, „Klassisches Ballett – Mittelstufe“ oder der „Lets Dance! Standard- und Lateinamerikanische Tänze“ Übungskurs.

Weitere Informationen unter www.vhs-germering.de , telefonisch unter 089 8006520 oder persönlich im Büro der vhs in der Industriestraße 2a.

red