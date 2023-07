Diebe versuchen Parfüms im Wert von 1.200 Euro zu stehlen

Symbolbild: Die Täter klauten gezielt hochpreisige Düfte. © billiondigital/PantherMedia

Fürstenfeldbruck – Durch aufmerksame Passanten konnten am Samstag, 22. Juli, zwei Ladendiebe daran gehindert werden, Parfüm im Wert von 1.200 Euro zu entwenden.

Die beiden 20- und 22-jährigen Täter betraten gegen 9.30 Uhr ein Drogeriemarkt in der Hauptstraße in Fürstenfeldbruck und füllten dort ihren Rucksack mit hochwertigen Parfüms. Ohne die Waren zu bezahlten, verließen sie das Geschäft über den Eingang. Dabei wurden sie jedoch beobachtet und einer der Täter konnte nach kurzer Verfolgung durch Passanten festgehalten und der Polizei samt Diebesgut übergeben werden. Dem zweiten Täter gelang zunächst die Flucht. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung des festgenommenen 20-jährigen, der derzeit in einer karitativen Unterkunft wohnt, konnte auch sein Komplize angetroffen und ebenfalls festgenommen werden.

pi