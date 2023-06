Attraktiver und komfortabler

Es ist vollbracht: Seit dem 5. Juni stehen – wie etwa in der Hauptstraße – digitale Anzeigetafeln an ausgewählten Bushaltestellen in Fürstenfeldbruck.

Elektronischer Fahrgastservice an ausgewählten Bushaltestellen in Fürstenfeldbruck

Fürstenfeldbruck - Die Entwicklung des digitalen Nahverkehrs schreitet im Landkreis Fürstenfeldbruck voran: Seit Mitte Februar sind erste Bushaltestellen mit einem Dynamische Fahrgast-Informationssystem für den Regionalbusverkehr im MVV-Verbundraum ausgestattet worden. Auch Fürstenfeldbruck bietet diesen Service jetzt an.

Dynamische Fahrgastinformation (DFI) bezeichnet im öffentlichen Nahverkehr die elektronische Übermittlung von Plan- und Echtzeitdaten zur Information des Fahrgasts. Dazu gehören nicht nur Nachrichten zu Abfahrtszeiten, sondern auch Auskünfte zu Verzögerungen und Störungen. Ab sofort werden über DFI-Displays die Fahrgäste an ausgewählten Bushaltestellen auch in Fürstenfeldbruck aktuell informiert

Die Stadt war von Anfang an beim Landkreisprojekt dabei. Im Februar 2020 beschloss der Ausschuss Umwelt, Verkehr und Tiefbau DFI-Anzeigetafeln an vier Haltestellen zu installieren: an den beiden S-Bahnhöfen Fürstenfeldbruck und Buchenau, am Hauptplatz und in der Schöngeisinger Straße auf Höhe des Viehmarktplatzes.

Weitere Tafeln an den Bahnhöfen

Die ersten Anzeigetafeln haben eine Bildschirmgröße von 32 Zoll und wurden bereits an drei der vier genannten Standorte aufgestellt. Dieses Jahr sollen zusätzlich größere Anzeigetafeln (65 Zoll) an den beiden Bahnhöfen installiert werden. Die Gesamtkosten für die insgesamt acht Displays belaufen sich auf etwa 160.000 Euro, wobei eine Förderung bis zu 80 Prozent von der Regierung Oberbayerns bereits zugesagt wurde. Bürgermeister Christian Götz sagte, dass sich hierdurch die Außenwirkung Fürstenfeldbrucks verbessere.

Nicht nur in Fürstenfeldbruck

Das dynamische Fahrgastinformationssystem beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Stadt Fürstenfeldbruck. Bis zu neun weitere Städte und Gemeinden planen den Service im Landkreis anzubieten. Sie werden hierbei vom Landratsamt und den Münchner Verkehrsbetrieben unterstützt.

Sich barrierefrei bewegen und informieren

Bereits 2018 hatte der Landkreis beschlossen, am Projekt „Dynamische Fahrgastinformationen im Münchner Verkehrsverbund (MVV)“ teilzunehmen. Damit ist ein Hintergrundsystem für unterschiedlich ausgestattete Displays gemeint, das die Fahrzeiten von Bus, Bahn und Taxi anzeigt.

Dem Zwei-Sinne-Prinzip wird mit einer Text-To-Speech-Sprachausgabe Rechnung getragen. So wird die Ausstattung zusehends barrierefrei.

Das Hintergrundsystem wird vom MVV betrieben. Die Maßnahme soll Mitte 2026 abgeschlossen werden.

red