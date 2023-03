Digitaler Informations-Service an Bushaltestellen im Landkreis Fürstenfeldbruck ab 2023

Gut informiert: Auf solchen Displays gibt es in Grafrath in Zukunft digitale Fahrgastinformationen. © VG Grafrath

Grafrath - Die Zukunft digitaler Nahverkehr hat im Landkreis Fürstenfeldbruck einen weiteren Meilen-stein erreicht.

Seit Mitte Februar 2023 sind die ersten Bushaltestellen mit Echtzeitdaten über ein Dynamisches Fahrgast-Informationssystem (DFI) ausgestattet.



Grafrath macht den Auftakt

Wann kommt der nächste Bus? Und wie komme ich am schnellsten ans Ziel? Diese Fahrgastfragen können künftig mittels einer digitalen Anzeige in Echtzeitinformation an ausgewählten Bushaltestellen im Landkreis Fürstenfeldbruck schnell erfasst und beantwortet werden. Den Auftakt macht die Gemeinde Grafrath, die von Anfang an beim Landkreisprojekt dabei war. Der Grundstein dafür wurde am 17. Februar 2020 mit einem Beschluss gelegt. In einer Sitzung wurde beschlossen, dass an den Standorten Grafrath Bahnhof, Grafrath Schule, Grafrath Amperbrücke und in der Bahnhofstraße Grafrath, Evangelische Kirche, zukünftig dynamische Fahrgast-Informationssysteme errichtet werden sollen. Damit werden stark frequentierte Haltestellen benutzerfreundlicher gestaltet. Zudem sei es das Ziel, den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu gestalten.



Projekt wird im ganzen Landkreis angeboten

Bis zu neun weitere Städte und Gemeinden bieten künftig ihren Fahrgästen diesen vom Landkreis initiierten Dienst an. Als Kümmerer im Bereich der Koordination und bei Ausschreibungen und Verträgen für das Projekt unterstützt die Stabsstelle Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) im Landratsamt Fürstenfeldbruck die Kommunen bei der federführenden Münchner Tarif- und Verkehrsverbund GmbH (MVV). „Für ihr Engagement für innovative, moderne und alltagsfreundliche Mobilität gebührt den beteiligten Kommunen großer Dank. Damit kann das Serviceangebot für klimafreundliche Fahrten weiter gesteigert werden“, so Landrat Thomas Karmasin zu den ersten durchgeführten Montagen von Displays an Bushaltestellen in der Gemeinde Grafrath.



Wichtige Umsteigepunkte werden mit Anzeigen ausgestattet

Der Landkreis hatte bereits 2018 entschieden, am Projekt „Dynamische Fahrgastinformationen im MVV“ teilzunehmen. Es ist ein Hintergrundsystem für unterschiedlich ausgestattete Displays mit jeweiligen Ankunfts- und/oder Abfahrtszeiten für Linienverkehre, wie Bus, Bahn oder RufTaxi. Dem 2-Sinne-Prinzip wird mit einer Text-To-Speach-Sprachausgabe Rechnung getragen. Ein weiterer Schritt zur barrierefreien Ausstattung. Gemeinsam mit den beteiligten Kommunen wird der Landkreis Fürstenfeldbruck im RegionalBus-Verkehr Haltestellen und wichtige Umsteigepunkte mit diesen Anzeigern ausstatten. Das Hintergrundsystem zur Steuerung und Überwachung der Anlagen wird bei der MVV GmbH betrieben, von den Verbundlandkreisen finanziert und vom Freistaat Bayern gefördert. Die Maßnahme soll bis Mitte 2026 abgeschlossen sein.

red