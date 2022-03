Drei Kundgebungen gegen den Krieg am heutigen Freitag

Von: Miriam Kohr

Bereits vergangenen Freitag gab es eine Mahnwache am Brunnenplatz vor dem Alten Rathaus in Fürstenfeldbruck. Am Freitag, 4. März, ist erneut eine Demonstration geplant. © Dieter Metzler

Landkreis - Gegen den russischen Angriff auf die Ukraine wollen sich die Landkreis-Bürger positionieren. Auf drei Kundgebungen ist dies am Freitag, 4. März, möglich.

In Fürstenfeldbruck rufen alle Stadtratsfraktionen zu einer Demonstration gegen den Krieg um 18 Uhr vor dem Alten Rathaus auf. „Gerne mit Lichtern, Bannern oder anderen Zeichen der Solidarität“, wie BBV-Stadtrat Christian Götz schreibt. Voraussichtlich werden Berichte aus der ersten Kriegswoche präsentiert.

In Germering rufen ebenfalls alle Parteien im Stadtrat zu einer eben „überparteilichen Mahnwache“ auf. Sie beginnt um 18 Uhr Am Kleinen Stachus „in Form eines Lichtermeeres“, wie Dritte Bürgermeisterin Sophie Schuhmacher ankündigt, weshalb sie bittet, dass Teilnehmer Teelichter mitbringen.

In Puchheim am Nord-Süd-Durchblick am S-Bahnhof Puchheim lädt der UBP-Stadtrat und ehemalige Sprecher der Friedensinitiative, Wolfgang Wuschig, zu einem Schweigekreis von 17.30 bis 18 Uhr ein. Wuschig bittet ebenso Plakate mitzubringen und die FFP2-Maske nicht zu vergessen.

