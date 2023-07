Drei Tage Hochstimmung beim Fürstenfeldbrucker Altstadtfest

Von: Eva Lindemann

Die ganze Stadt ein Straßenfest: In der Brucker Altstadt wurde ein ganzes Wochenende lang gefeiert. © Eva Lindemann

Fürstenfeldbruck – Rettungshunde, Coca Cola aus der Region und Bowle in allen Farben und Geschmäckern – auf dem Altstadtfest in Fürstenfeldbruck war viel geboten.

Von Freitagnachmittag bis Sonntagabend verwandelte sich die Brucker Innenstadt in ein gigantisches Straßenfest. Auf fünf Bühnen spielten Bands. Essensbuden und Foodtrucks luden zum Genießen ein und auch Shoppingfreudige kamen bei den vielen Marktständen ganz auf ihren Geschmack.

Großes Straßenfest in der Brucker Innstadt Fotostrecke ansehen

Punk und Linedance

Groß verändert hat sich das Altstadtfest in den letzten zehn Jahren nicht“, sagt eine Besucherin. Damit hat sie nicht ganz unrecht – Bühnen und Stände sind an den Plätzen, wo sie schon immer in den Jahren davor standen – doch das Programm ließ trotzdem keine Langeweile aufkommen. Am Leonhardsplatz bildet sich ein kleiner Moshpit, während die Pop- Punk-Band Brainscha auf der Bühne ihre Fans anheizt. Das Publikum hüpft und grölt mit, trägt am Ende sogar den Sänger auf den Händen, fast wie bei einem Rockfestival. Keine 500 Meter weiter dröhnt Partymusik über die Bühne vor der Sparkasse. Dort hat die Turnergarde Moorenweis ihren großen Auftritt. In neonfarbenen Glitzerkostümen springen die Frauen über die Bühne, während ihnen junge wie alte Schaulustige fasziniert zusehen und im Takt mitwippen. Gesprungen wird auch bei der Bühne in der Schöngeisingerstraße – allerdings zu Countryklängen. Dort gibt eine Linedance Gruppe ihr Können zum Besten, ganz originell mit Westernboots und Cowboyhüten.

Das gab es sonst noch

Neben dem vielfältigen Musikprogramm auf den Bühnen gab es noch allerhand anderes zu entdecken: Die Rettungshundestaffel zeigte, was ihre Hunde so drauf haben, Coca-Cola informierte über seine regionale Produktion und beim Getränkestand der Feuerwehr Fürstenfeldbruck herrschte immer großer Andrang. Ein abwechslungsreiches Programm, an den altbewährten Orten von Fürstenfeldbrucks großem Sommerstraßenfest.