Drei Tage Party: Brucker Stadtfest findet vom 22. bis 24. Juli statt

Von: Miriam Kohr

Das Brucker Altstadtfest lädt wieder drei Tage zum Feiern ein. © Stadt FFB

Fürstenfeldbruck – Nach zwei Jahren coronabedingter Pause heißt es heuer wieder: Drei Tage Party in Brucks „guter Stube“.

Vom 22. bis 24. Juli erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Bands unterschiedlichster Musikrichtungen, spektakulären Showgruppen sowie Vorführungen von Vereinen und Organisationen. Dazu verwöhnt die Gastronomie die Gäste mit vielfältigen Leckereien und kulinarischen Schmankerln. Traditionell fällt der Startschuss am Freitagabend um 18.45 Uhr mit dem Böllerschießen durch die Königlich Privilegierte Feuerschützengesellschaft auf der Amperbrücke. Im Anschluss folgt die offizielle Begrüßung durch Oberbürgermeister Erich Raff. Am Samstag gibt es die Versteigerung von Fundrädern – diesmal aber im Stadtbauhof. Ab 10 Uhr erfolgt der Verkauf von über 300 Fahrrädern und im Anschluss daran von 11 bis 12 Uhr die Versteigerung. Stöbern an den Marktbuden oder ein Bummel durch die Läden gehören beim Altstadtfest dazu.

Kinderprogramm und Infostände

Auch für die jungen Besucher ist einiges geboten: Das Team vom Abenteuerspielplatz hat ein Programm für Samstag und Sonntag jeweils von 13 bis 18 Uhr an der Augsburger Straße vorbereitet. Informationen rund um das Altstadtfest erhalten Bürger am Info-Stand Hauptstraße/Ecke Schöngeisinger Straße.

Straßen-Sperrungen

Die Innenstadt ist von Freitag, 9 Uhr, bis Sonntagmorgen, 5 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Besucher werden gebeten, die Umleitungsbeschilderung sowie die Fahrgastinformationen des ÖPNV zu beachten.



Am besten kommen Besucher zum Altstadtfest zu Fuß oder mit dem Rad. Das Veranstaltungsgelände darf mit Fahrrädern allerdings nicht befahren werden. Es gibt Fahrradständer an der Augsburger Straße.

red