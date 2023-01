Dringlichkeitsantrag zur Sicherung und Entwicklung der Biotope am Pucher Meer II gestellt

Auch der stark gefährdete Laubfrosch lebt am Pucher Meer. © kyslynskyy/PantherMedia

Fürstenfeldbruck – Bund Naturschutz, Fischereiverein und Umweltbeirat FFB haben einen Dringlichkeitsantrag gestellt.

Sie fordern die Stadtverwaltung auf, die sich in den letzten Jahren entwickelten Natur- und Biotopflächen rund um das Pucher Meer II zu kartieren, neu zu bewerten und den Bebauungsplan zu überarbeiten, oder die Ergebnisse in den Ausführungsplan einfließen zu lassen. Ziel ist es, bestehende Gehölze und Biotope während der für 2023 geplanten Grobplanie vor der Zerstörung zu sichern. Insgesamt soll der Natur bei der Umsetzung des Naherholungsgeländes durch geschützte Bereiche im Wasser und an Land ein größerer Stellenwert eingeräumt werden.

Lebensraum geschützter Arten

Das direkte Umfeld des Pucher Meeres II habe sich in den letzten Jahren durch natürlichen Ruderalaufwuchs erheblich verändert. An Böschungen, auf Mager- und Kiesflächen und in Tümpeln seien neue wertvolle Lebensräume für Flora und Fauna entstanden, oder wurden durch partielle CEF-Maßnahmen gefördert, berichten Grüne, Bund Naturschutz, Bezirksfischereiverein und Umweltbeirat in dem Antrag. „Neben verschiedenen Amphibien wie Kreuz- und Wechselkröten, Laubfröschen und Zauneidechse sind auch bodenbrütende Vögel nachweisbar. Fast alle Arten sind auf der Roten Liste Bayerns als seltene Arten, mit starkem bis sehr starkem Rückgang, oder sogar gefährdet oder auf der Vorwarnliste“, sagt Thomas Brückner im Namen aller Antragsteller.

Bauplanung nicht mehr zeitgemäß

Um diese neu entstandenen Lebensgemeinschaften zu schützen und zu sichern, sollte in einer Prüfung der heutige aktuelle Bestand aufgenommen, dokumentiert, kartiert und neu bewertet werden, wird in dem Antrag gefordert. Die Anlage des Pucher Meeres II greife jetzt nicht mehr – wie im damaligen Bebauungsplanverfahren „Erholungsgebiet Pucher Meer“ – in relativ „wertlose“, weil landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen ein, sondern in eine Fläche mit einer Vielzahl unterschiedlicher Biotope. „Diese Lebensbereiche im Zuge der Grobplanie und Rekultivierung einfach wegzuschieben und zu zerstören, scheint wohl nicht mehr zeitgemäß zu sein“, argumentieren die Antragsteller. Eine Neubewertung der Lebensräume könne zu einer Neuausrichtung der Wasser-, Ufer- und Böschungsbereiche führen, die für die Natur mehr Flächen schützt und sichert, so weiter im Antrag.

Über einen Dringlichkeitsantrag sollen die Natur- und Biotopflächen am Pucher Meer besser geschützt werden. © privat

Gehölze erhalten und Biotope ausdehnen

Natürliche Gehhölzbereiche auf Flächen zwischen den geplanten Parkplätzen und den Liegewiesen sollten erhalten werden und auch optisch das Bild einer Neuanlage verbessern. Des Weiteren sollten auch der Baumbestand und der natürliche Aufwuchs auf den Aufschüttungen entlang der B2 und der Lindacher Straße erhalten werden sowie die festgesetzten Biotopflächen ausgedehnt werden. Auch einen Rundweg für Spaziergänger um das Pucher Meer sieht der Antrag vor. Zusätzlich regen die Antragsteller an, die Anordnung der geplanten Parkplätze zu überdenken um bessere Anfahrtsmöglichkeiten und mehr Platz auf der Liegewiese zu schaffen.

