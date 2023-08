Drittes Alpen Film Festival beim Fürstenfeldbrucker Kinosommer

„My Phantom“: Das Tourenbuch der Niederländerin Line van den Berg. © Alpen Film Festival

Fürstenfeldbruck - Das Alpen Film Festival zeigt im Open Air Kino mit Überdachung in Fürstenfeld ein Programm aus vier Dokumentarfilmen. Das 120-minütige Programm ist lustig, poetisch, traurig und sehr abwechslungsreich.

Das zu den renommiertesten Filmtouren in Europa zählende Alpen Film Festival ist Treffpunkt der Bergsport- und Dokumentarfilmszene. Die Filme sind international ausgezeichnet. Die live Moderation macht den Kinoabend zum Event.



Gut gemachte Bergfilme

Das neue Programm nimmt die Zuschauer weit mit hinauf: Von der Eiger Nordwand bis zum Olymp in Griechenland. Doch bekanntlich, haben die Götter vor den Erfolg den Schweiß gesetzt. Auch davon wird erzählt, am 16. August. Um 21 Uhr startet das Programm im Open Air Kino im Stadtsaalhof Fürstenfeld. Für überdachte Plätze sind Tickets für 14 Euro unter www.ffb-kinosommer.de erhältlich. In seiner dritten Auflage beweist die Filmtour, dass gut gemachte Bergfilme, die von Glück und Trauer, von Entschlossenheit und wilden Roadtrips erzählen, ein cineastisches Publikum begeistern können. Das neue Programm, bestehend aus fünf Kurzfilmen (105 Minuten Gesamtspielzeit), ist wild und poetisch, erfrischend und aufheiternd, abgründig bis schräg. Es ist gemacht für leidenschaftliche Menschen, die gute Filme unter Gleichgesinnten genießen wollen. Das Alpen Film Fest ist ein zukunftsweisendes Kino-Event, das die Freude am Draußensein feiert, indem es die Berge zu den Menschen bringt.

Die Filme im Programm

„Eiger – Eine Geschichte des modernen Alpinismus“: Ein Bergführer und ein Trailrunner radeln auf den Spuren der Eiger-Nordwand-Pioniere Toni Kurz und Anderl Hinterstoisser von Berchtesgaden nach Grindelwald. Am Einstieg werden sie mit ganz anderen Problemen konfrontiert als erwartet.

Auf den Spuren der Eiger-Nordwand-Pioniere. © Alpen Film Festival

„Neuzeit“: Um einander näherzukommen, verabreden sich Vater (gespielt von Simon Schwarz, dem Rudi Birkenberger aus den „Eberhoferkrimis“) und Sohn (gespielt von Nils Hohenhövel) zu einer zweitägigen Wanderung. Der Ältere gibt sich geschwätzig, der Jüngere mürrisch. Die Natur aber hat die Kraft, Menschen zu verändern.

„Connecting Flights“: Drei junge Männer radeln durch den Balkan bis Griechenland, um zwischendurch von unbekannten Gipfeln und zuletzt vom Olymp mit dem Gleitschirm hinabzufliegen. Das instabile Sommerwetter macht aus dem Roadtrip auf Rädern ein taktisches Spiel im Sattel.

„My Phantom“: Das Tourenbuch der Niederländerin Line van den Berg ist ebenso umfangreich wie beeindruckend. Ihre größte Leistung aber ist, einen eigenen Weg gefunden zu haben – am Berg und unter Menschen. Line ist leider kürzlich verstorben. Ihre starke Message, sich im Leben Freunde zu machen, bleibt.

Mehr auch auf der Website

Das Programm wird live moderiert und dauert insgesamt 125 Minuten. Sprachen: Deutsch, Englisch mit Untertiteln. Alle Termine unter www.alpenfilmfestival.de. Die Macher des ALFF betreiben außerdem einen Podcast und retten alpine Literatur, die sie über ihre Website vertreiben. Zum Team gehören der Filmemacher und Autor Tom Dauer sowie die Buchautorin Sandra Freudenberg.

red