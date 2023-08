Engagement der ehrenamtlichen Helfer der Caritas in Fürstenfeldbruck gefeiert

Aktiv in verschiedensten Bereichen: Die freiwilligen Helfer der Caritas unterstützen, wo sie können. © Caritas FFB

Fürstenfeldbruck – Bei perfektem Wetter feierten die Mitarbeiter des Caritas-Zentrums im Marthabräu-Biergarten das Engagement der vielen freiwilligen Helfer der Caritas im Landkreis.

Angemeldet waren 120 Engagierte aus dem Bereich Hospiz, Asyl, dem Brucker Fenster, der Gemeindecaritas, Ämterlotsen, Schuldnerberatung, Wohnungslosenhilfe, Hausaufgabenbetreuung, Leben im Alter, Fahrdiensten, Mobile Handwerker, der Senioren-Begegnungsstätte in Eichenau und dem Altenheim St. Anton in Gröbenzell. Kreisgeschäftsführerin Birgit Weiß bedankte sich im Namen der Caritas bei den Anwesenden für ihr starkes und treues Engagement, mit dem sie die Klienten, Patienten und Bewohner der Caritas-Einrichtungen durch die vielen Herausforderungen der letzten Jahre hindurch unterstützt haben. „Ohne ihr Engagement gäbe es viele Hilfen für die Menschen in unserem Landkreis schlicht nicht“, betonte Weiß.

Weitere Interessierte fürs Ehrenamt gesucht

Etwa 300 Personen unterstützen das Caritas-Zentrum durch ehrenamtliches Engagement. Hinzukommen viele Ehrenamtliche, die im Altenheim und in den Diensten für Menschen mit Behinderung mitwirken, sowie in den karitativen Diensten der Pfarreien im Dekanat Fürstenfeldbruck. Wer sich für ein karitatives Engagement interessiert, kann sich an die Gemeindecaritas am Caritas-Zentrum wenden unter 08141 3207 30 oder per E-Mail an Gemeindecaritas-ffb@caritasmuenchen.org.

red