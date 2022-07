Griff nach den Sternen

Von: Claudia Becker

Die Kerschensteiner Grund- und Mittelschüler haben für die Gäste der Ehrung einen Tanz aufgeführt. © Claudia Becker

Germering/Landkreis Fürstenfeldbruck – Schüler der Kerschensteiner Grund- und Mittelschule stürmen durch die Reihen der Gäste bei der Ehrung der besten Absolventen des qualifizierenden Mittelschulabschlusses und des Mittleren Schulabschlusses der Mittelschule des Landkreises Fürstenfeldbruck und tanzen zu dem Lied „Fame“.

An diesem Tag bezog sich alles auf das Motto der diesjährigen Gastgeber aus Germering „Greif nach den Sternen“ – denn mit dem hervorragenden Qualifizierenden Mittelschulabschuss oder dem Mittleren Schulabschluss stehen den Schülern nun viele Türen offen. Neben Germerings Oberbürgermeister Andreas Haas stellten die Stellvertretende Landrätin Martina Drechsler und Schulamtsleiter Thomas Frey die besonderen Leistungen der Schüler der letzten Jahre in den Vordergrund und überreichten ihnen in Anwesenheit ihrer Lehrer, mancher Bürgermeister aus dem Landkreis und auch ihrer Familienangehörigen Urkunden für diese Meisterleistungen. Denn die Sterne und sinnbildlich dafür die Zukunft, so sagte es Schulleiterin Claudia Frisch, ist für die Jugendlichen zum Greifen nah, egal, ob sie nun eine Ausbildung beginnen oder eine weitere schulische Laufbahn einschlagen.

Die besten Absolventen des Qualifizierenden Mittelschulabschlusses. © Claudia Becker

Wichtig sei, so Haas, weiterhin nach den Sternen zu greifen und sich auch von Misserfolgen nicht entmutigen zu lassen oder sich auf die Sterne zu berufen, nach denen man bereits gegriffen hatte. Sterne können nämlich auch wertvolle Menschen sein, die den Weg vielleicht auch nur für eine kurze Zeitperiode kreuzen, aber dennoch einen Eindruck hinterlassen, da sie Leitsterne seien. So sollen nun auch die Absolventen es anstreben zu solch einem Leitstern zu werden und andere zu inspirieren. „Auch wenn das Leben kein Ponyhof ist“, wie Drechsler bekundet, dürfe man nicht zu viel planen, immer neugierig bleiben und vor allem an sich glauben.



Die besten Absolventen des Mittleren Schulabschlusses. © Claudia Becker

Schulamtsleiter Frey betonte aber auch, dass die Absolventen sich nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen dürften, sie aber auch nicht kleinreden, sondern die Urkunden mit in die Bewerbungsmappe stecken sollen. Die Besten seien nämlich immer gefragt. Denn für gute Leistungen werde man ihnen auch im weiteren Leben immer Respekt und Anerkennung entgegenbringen.

Für ihren guten „Qualifizierenden Mittelschubabschluss“ geehrt wurden aus Germering: Laurenz Eder (Kerschensteiner Mittelschule) und Amran Rustem (Mittelschule Wittelsbacherstraße).

Für den „Mittleren Schulabschluss“ geehrt wurden aus Germering: Florian Strasser und Elanur Özyurt (Kerschensteiner Mittelschule) sowie Ilaria Schmitt (Mittelschule Wittelsbacherstraße).

Becker