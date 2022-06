Hoher Anteil an Briefwählern

Eichenau wählt am 26. Juni seinen Bürgermeister

Von: Hans Kürzl

Diese drei Kandidaten stellen sich in Eichenau zur Wahl des Bürgermeisters (von links): Peter Münster (FDP), Markus Hausberger (Grüne) und Peter Zeiler (CSU). © Kürzl/priv/Kürzl

Eichenau – Seit 1968 wird in Eichenau der Bürgermeister zwei Jahre nach der regulären Kommunalwahl gewählt. Das ist auch heuer wieder der Fall – am Sonntag, 26. Juni.

Drei Kandidaten bewerben sich diesmal um das höchste Amt in der Gemeinde. Als Amtsinhaber und damit gewissermaßen als Titelverteidiger tritt Peter Münster (FDP) an. Er wird herausgefordert von Markus Hausberger (Grüne) und Peter Zeiler (CSU) – also Kandidaten der Parteien, die im Gemeinderat mit jeweils sieben Sitzen die stärksten Fraktionen bilden.

Dennoch zeigt sich Münster zuversichtlich: „Jeder Wähler muss sich überlegen, wem er die Aufgabe zutraut eine Verwaltung zu führen.“ Ziel einer Kommunalpolitik müsse es sein, dass jeder in der Gemeinde seinen lebenswerten Platz erhalte. Dazu gehört für ihn, vor Ort eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu schaffen.

SPD spricht sich für Grünen-Kandidat aus

Der einzige, für den es eine aktive Unterstützung einer anderen Partei gibt, ist der Grünen-Kandidat Hausberger. Für ihn hat sich die örtliche SPD ausgesprochen, die selbst keinen Bewerber stellt. Hausberger will unter anderem ein ortsverträgliches Gewerbe vor allem im Dienstleistungsbereich entwickeln. Auf ein Gewerbegebiet Nord möchte er verzichten, um nicht noch mehr Verkehrsströme in die Gemeinde zu ziehen. „Es wird Zeit für einen Wandel“, sagt Hausberger.

Raum für ein noch entschiedeneres Umdenken bei Photovoltaikanlagen sieht Zeiler. „Da ist noch gut Luft nach oben“, erklärt der CSU-Kandidat. Auch die Finanzierbarkeit der freiwilligen Leistungen will er durch die Sicherung der Gewerbesteuer im Auge behalten. Zeiler kann auf 20-jährige Erfahrung im Gemeinderat verweisen und will deshalb für die CSU das Rathaus zurückerobern.

Das hatte die Partei 2016 verloren. Bis dahin war Hubert Jung Bürgermeister, war aber nicht mehr angetreten. In der Stichwahl war dann der CSU-Bewerber Dirk Flechsig doch etwas überraschend dem Liberalen Münster unterlegen. Bei der Stichwahl war damals die Wahlbeteiligung bei knapp 50 Prozent gelegen.



Hoher Anteil an Briefwählern

Diesmal wird es zumindest einen hohen Anteil an Briefwählern geben. Rund 2.400 von etwa 9.000 Wahlberechtigen hatten bis zum 20. Juni die entsprechenden Unterlagen angefordert. Am Wahltag wird der Briefkasten der Gemeinde am Rathaus ein letztes Mal um 18 Uhr geleert. Briefwahlunterlagen, die später eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.



Es wird mit Stichwahl gerechnet

Die Wahllokale sind am 26. Juni in der Zeit von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wird eine Stichwahl notwendig, weil keiner der Kandidaten 50 Prozent erreicht hat, erfolgt diese am 10. Juli. Alle drei Kandidaten gehen davon aus, dass es dazu kommen wird.

Hans Kürzl