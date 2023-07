Eichenauer Ehepaar in ihrer Garagenzufahrt angegriffen

Symbolbild: Die Gruppe rauchte unbefugt in der Garageneinfahrt. © Yuri Arcurs/PantherMedia

Eichenau - Ein Ehepaar wurde am späten Samstagabend angegriffen, als sie eine Gruppe Raucher aus ihrer Zufahrt vertreiben wollte.

Am 22. Juli, gegen 22.20 Uhr, bemerkte eine Bewohnerin der Pfefferminzstraße in Eichenau vier Personen, die an der Zufahrt der Tiefgarage ihres Anwesens rauchten. Als die Frau den Personen erklärte, dass es sich um Privatgrund handelt und sie bat, diesen zu verlassen, kam eine Täterin auf sie zu, packte sie an den Haaren und riss ihr ein Büschel Haare aus. Als der Ehemann des Opfers hinzukam, ging einer der männlichen Begleiter der Täterin auf diesen zu und riss ihn unvermittelt zu Boden. Hierbei erlitt der Bewohner Schürfwunden an den Handflächen. Während ein Mann der Tätergruppierung versuchte, die Tat zu verhindern, feuerte der andere die beiden Täter an. Im Anschluss entfernte sich die Gruppe in unbekannte Richtung.

Zeugen gesucht

Die Täterin ist etwa 25 Jahre alt, hatte lange Haare und trug ein ärmelloses, royalblaues T-Shirt. Der Täter ist ebenfalls etwa 25 Jahre alt, hatte, kurze dunkelblonde Haare mit leichten Locken. Er war mit einem schwarzen Pullover bekleidet und führte einen blauen Rucksack mit sich. Durch die Polizei Germering wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter 089 894157 0 mit der Polizei Germering in Verbindung zu setzen.

pi