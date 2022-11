Eichenauer schlägt Schaufenster eines Blumenladens kaputt - Feuerwehr muss Loch notdürftig schließen

Da das Geschäft nach dem Gewaltausbruch des Eichenauers nun frei zugänglich war, musste die Freiwillige Feuerwehr Eichenau anrücken und das beschädigte Fenster notdürftig verschließen. © Feuerwehr Eichenau

Eichenau – Zeugen bemerkten am Samstag, 5. November, eine eingeschlagene Schaufensterscheibe am Blumengeschäft in der Eichenauer Hauptstraße.

Da zunächst unklar war, ob es sich hierbei um einen Einbruchsversuch oder eine Sachbeschädigung handelte, übernahmen Beamte der PI Germering vor Ort die Aufnahme des Falls. Hierbei meldete sich ein unbeteiligter Zeuge, der konkrete Angaben zu Täter und Tatablauf machen konnte. Er hatte die Tat eines 32-jährigen Eichenauers nämlich aus seiner Wohnung heraus beobachten und ihn hierbei auch identifizieren können. Seinen Angaben nach habe der Eichenauer die Scheibe mit dem Werbeaufsteller eines benachbarten Geschäfts eingeschlagen und daraufhin den Tatort verlassen.

Feuerwehr musste Fenster verschließen

Da das Geschäft nach dem Gewaltausbruch des Eichenauers nun frei zugänglich war, musste die Freiwillige Feuerwehr Eichenau anrücken und das beschädigte Fenster notdürftig verschließen. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf geschätzt 1.500 Euro, den Eichenauer erwartet außerdem ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.