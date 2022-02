Ein Abstrich in der Nase und einer in der Wange: 43 Gröbenzeller lassen sich im Corona-Testzentrum als Knochenmark-Spender typisieren

Geben für Leben

Gröbenzell – Sie waren gemeinsam auf der Heimfahrt von Dreharbeiten für den „Bergdoktor“, als ein Arzt aus dem Betreuer-Team der Serie ihr das Thema Blutkrebs näherbrachte. „Es war so schlimm, was er mir von den Betroffenen berichtete, und es schien zugleich so leicht, den Kranken zu helfen“, berichtete die bekannte Schauspielerin Monika Baumgartner am vergangenen Sonntag im Gröbenzeller Corona-Testzentrum.

Dort fand unter dem Motto „Ärmel hoch“ eine Typisierungsaktion der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) statt.



Erst in die Nase, dann in die Wange

Nach dem Corona-Test gleich noch einen Abstrich in der Wange vornehmen lassen – für Monika Baumgartner, die seit mehr als 30 Jahren selbst in Gröbenzell wohnt, ist das der einfachste Weg, sich als potenzieller Stammzellspender in eine Datei aufnehmen zu lassen. Baumgartner hat deshalb auch die Schirmherrschaft für die Aktion übernommen. „Aus den entnommenen Zellen der Mundschleimhaut können Informationen über bestimmte Gewebemerkmale gewonnen werden“, erklärt Dr. Cornelia Kellermann, die bei der AKB Ansprechpartnerin für Typisierungen ist. Anhand dieser Merkmale kann im Bedarfsfall schnell entschieden werden, ob der Betreffende als Spender für einen bestimmten krebskranken Patienten in Frage kommt. Denn nach wie vor stellt eine Knochenmarkspende für viele Leukämie-Kranke die einzige Chance auf Heilung dar.



Suche zu rund 80 Prozent erfolgreich

Entscheidend ist dabei, dass die Datei mit den möglichen Spendern stets gut gefüllt und gepflegt ist. Personen, die die Altersgrenze von 45 Jahren überschritten haben, kommen allerdings nicht mehr als Knochenmark-Spender in Frage und müssen aus der Datei gelöscht werden. Mit Aktionen wie der in Gröbenzell soll nicht zuletzt diesem ständigen Schwund entgegengewirkt werden. Denn mit steigender Zahl an Typisierungen steigt auch die Erfolgsquote bei der Spender-Suche. Momentan liegt sie bei rund 80 Prozent. „Bei etwa der Hälfte der Patienten dauert die Suche nach einem Knochenmarkspender nicht länger als sechs Wochen“, ergänzt Dr. Kellermann. Etwa 20 Prozent der Schwerkranken finden aber laut Kellermann nach wie vor keinen Spender.



Spontane Entscheidung oder persönliche Betroffenheit

Umso mehr freuen sich die Verantwortlichen über den Erfolg der jüngsten Typisierungsaktion: 43 Gröbenzeller waren am vergangenen Sonntag bereit, sich nach einem Wangen-Abstrich in die Datenbank der möglichen Stammzell-Spender aufnehmen zu lassen. Bei rund der Hälfte von ihnen handelte es sich um eine spontane Entscheidung vor Ort. „Ich hatte schon länger vor, mich typisieren zu lassen“, meinte dagegen eine junge Gröbenzellerin, „irgendwie kam halt immer was dazwischen.“ Da sie sich beim Corona-Test quasi nebenbei typisieren lassen konnte, hat sie ihr Vorhaben am vergangenen Wochenende umgesetzt. Immer wieder sei aber auch ein konkreter Krankheitsfall im Familien- oder Freundeskreis der Anlass für eine Typisierung, so Dr. Kellermann.



So auch bei Jürgen Dirrigl aus Nürnberg, dessen Freundin im Alter von 38 Jahren an Leukämie verstarb. Dirrigl macht sich dieser Tage zu Pferd auf die rund 18.000 Kilometer lange Reise zur Chinesischen Mauer. Den Weg dorthin möchte er nutzen, um auf das Schicksal seiner Freundin und anderer Leukämie-Patienten aufmerksam zu machen. Vor allem will er unterwegs möglichst viele potenzielle Spender gewinnen.

17 bis 45-Jährige können sich jederzeit typisieren

Unabhängig von solchen Aktionen können alle Erwachsenen im Alter zwischen 17 und 45 Jahren auch mit Hilfe eines Lebensretter-Sets zum Stammzell-Spender werden. Diese Sets enthalten alles, was für eine Typisierung nötig ist; sie sind online erhältlich und liegen bei den Kooperationspartnern der AKB aus. „Lasst euch typisieren! Wenn nicht jetzt – wann dann?!“, meint dazu Monika Baumgartner.

Jutta Thiel