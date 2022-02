Ein ganzes Dorf packt mit an: Die Krankenstation in Yaloya im Kongo hat nun ein Dach

Tropenholz ist sehr schwer. Darum wurden etwa 40 Leute benötigt, um die Nagelbinder aufzustellen, denn Kräne oder Aufzüge gibt es im Kongo nicht. © privat

Olching – Seit Jahren wird an der Krankenstation in Yaloya im Kongo gebaut. Bisher spendeten die Olchinger dafür über 90.000 Euro. Pfarrer Josef Aicher, Olchings Ehrenbürger, Missionar und ehemaliger Kaplan, betreut die Bauarbeiten.

Das Projekt organisiert zudem die Kolpingfamilie Olching. Darum ging Peter Kiefer für zwei Monate als Entwicklungshelfer nach Yaloya. Er berichtet vom Dachbau.

Traktor für Transport gerettet

Die erste Hiobsbotschaft erwartete Peter Kiefer bereits bei der Ankunft. Der Traktor hatte einen Totalschaden. Zusammen mit drei einheimischen Mechanikern baute der Maschinenbauingenieur einen neuen Motor ein. Hier hatte das Team großes Glück. Pfarrer Josef Aicher interpretiert dies mit einer Fügung Gottes. Ein neuer Motor lagerte seit 30 Jahren beim Bischof in Bokungu. Dieser konnte auch noch ein Fahrzeug besorgen um ihn nach Yaloya zu bringen. Bei der Einbauarbeit stellte sich heraus, dass die drei Mechaniker die besten im Umkreis von 300 Kilometer waren. Ohne dem Traktor mit neuem Motor wären Transporte zur Baustelle kaum mehr möglich gewesen. Man stelle sich vor, der Zement oder die Dachbleche hätten mit Motor- oder Fahrrädern durch den Jungle transportiert werden müssen. .

Hilfe von etwa 40 Menschen

Mit dem neu motorisierten Traktor die Dachbleche und der Zement vom Flusshafen geholt werden. In kurzer Zeit wurde der Dachstuhl aufgestellt. 19 Nagelbinder hatten die einheimischen Handwerker bereits vorgefertigt. Allerdings mussten sechs neu angefertigt werden. Sie hatten die lange Langezeit im feuchten Jungleklima nicht unbeschadet überstanden. Jeder Nagelbinder wurde mit Hilfe von etwa 40 Leuten aufgestellt. Man bedenke, das Tropenholz ist schwer. Anschließend wurde das Dach mit Blechen eingedeckt.

Kommende Arbeiten

Mehrere Arbeiten sind noch zu machen. Einige Räume müssen noch gefliest werden. Die Wasserversorgung muss noch gebaut werden. Die letzte Arbeit wird die Solaranlage für die Stromversorgung sein. Da sich die Situation im Kongo sicher nicht verbessern wird, wird es noch einige Herausforderungen geben. Es wird immer schwieriger etwas nach Yaloya zu transportieren.

Ein Arzt für Yaloya

Bisher gab es in Yaloya nur Krankenpfleger. Diese führten auch einfache Operationen durch. Man bedenke zum nächsten Arzt sind es 200 Kilometer Junglepfad. Da die Olchinger Bürger die neue Krankenstation finanziert haben, gibt es jetzt auch einen Arzt in Yaloya. Dr. Iyema Michel ist bereits in die Partnerschaft mit Olching aktiv eingebunden. „Dass es in Yaloya einen Arzt gibt ist sicher die größte Errungenschaft. Er konnte inzwischen viele Menschenleben retten“, so Kiefer.

Einige medizinische Geräte befinden sich bereits in Kinshasa. Mit einem Schnellbot können sie in einem Monat am Flusshafen sein. Ärztecamp International und die Kolpingfamilie Olching sind bereits dabei weitere gebrauchte medizinische Ausrüstung zu sammeln. Diese werden dann mit Containern in den Kongo geschickt. Um etwas von Olching nach Yaloya zu transportieren braucht es etwa sechs Monate.

Vorträge geplant

Kiefer wird, wenn es Corona erlaubt, auch live über seine Arbeit im Kongo bei Pfarrer Aicher berichten. Wann und wo diese Vorträge stattfinden, wird rechtzeitig bekannt gegeben.

red