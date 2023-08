Ein Jahr Digitale Schule - Verein feiert Jubiläum

Feierten ihr einjähriges Bestehen (von links): Franziska Spengler, Matthias Rohwedder und Janina Bodendörfer. © DSFFB

Fürstenfeldbruck - Der von den Kommunen gegründete gemeinnützige Verein Digitale Schule FFB feiert seinen ersten Geburtstag und blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück, das von Herausforderungen und Erfolgen geprägt war.

Ein Jahr ist es her, dass das Team der Digitalen Schule FFB die Arbeit aufgenommen hat. Die Vision war von Anfang an klar: die ganzheitliche Digitalisierung der Schulen. Doch wie genau dies umgesetzt werden und wo man beginnen soll, war alles andere als klar. Die Digitale Schule FFB zeigt sich als Pionierprojekt, mit dem der Landkreis etwas errichtet hat, das in dieser Form und in seiner ganzheitlichen Ausrichtung bisher seinesgleichen sucht. Das bringt einerseits viele Gestaltungsmöglichkeiten und Handlungsspielräume mit sich, andererseits mangelt es an bestehenden Vorbildern. Der Weg zur Etablierung eines effizienten Kompetenzzentrums für digitale Bildung war nicht vorgezeichnet, sondern musste erst vom Verein geebnet werden.



Der Anfang des Vereins

Wie genau der aktuelle Stand der Digitalisierung der Schulen im Landkreis FFB ist, darüber gab es von vielen Seiten Berichte unterschiedlicher Art. „Daher entschieden wir uns bewusst dafür, dort anzufangen, wo die Digitalisierung letztendlich ankommen soll: im Klassenzimmer“, erklärt Janina Bodendörfer. Es wurde damit begonnen, sich an jeder Schule vor Ort ein Bild des aktuellen Ist-Standes zu machen. Ab Oktober 2022 wurden nach und nach alle Grund- und Mittelschulen besucht.

„Um zu wissen, was in einem Schulhaus wirklich los ist, muss man es betreten“

„Schnell merkten wir: um zu wissen, was in einem Schulhaus wirklich los ist, kann man sich nicht auf Inventar-Listen und Berichte verlassen. Um zu wissen, was in einem Schulhaus wirklich los ist, muss man es betreten“, schildert Bodendörfer die Besuche. Dadurch hatte der Verein die Chance, Schulleitungen, Systembetreuungen und Lehrkräfte kennenzulernen und einen umfassenden Überblick zu erhalten, über den bisher keine der im Digitalisierungsprozess der Schulen involvierte Partei verfügte. In einem zweiten Schritt vernetzte sich die Digitale Schule mit den Kommunen, sowie mit dem Schulamt, dem Medienzentrum, den Beratern für digitale Bildung und relevanten IT-Dienstleistern. Somit wurde der Verein zum Knotenpunkt, der die richtigen Parteien zusammenbringt und die einzelnen Interessensgruppen berät.

Digitale Transformation von Schulen

Aktuell steht die Digitale Schule im Landkreis mit der Schuldigitalisierung noch am Anfang. „Digitalisierung bedeutet nicht, eine digitale Tafel oder einen Beamer anzuschaffen, denn damit ist es nicht getan. Was zwingend notwendig ist, ist ein ganzheitliches Konzept, das die digitale Transformation der Schulen durchführbar macht“, sagt die Projektleitung MINT.

Dieses ganzheitliche Konzept wurde mit dem „Digitalen Schulhaus“ geliefert, das die Handlungsfelder des Vereins wie folgt definiert: Prozesse, Technik und Infrastruktur sowie Digitale Kompetenzen. Die Optimierung von Prozessen beinhaltet zum Beispiel die Unterstützung der Schulen beim Projektmanagement oder die Etablierung eines einheitlichen Vorgehens bei Fördergeldanträgen.

Der zweite Bereich bezieht sich auf die Bereitstellung von robuster Technik und Infrastruktur, von flächendeckendem WLAN bis hin zu Empfehlungen zur optimalen Hardware-Ausstattung von Lehrkräften, Schülern und Klassenräumen. Der dritte große Aufgabenbereich umfasst die Unterstützung des Aufbaus digitaler Kompetenzen bei der gesamten Schulfamilie (Schüler, Lehrkräfte, Eltern).

Meilensteine und Rahmenverträge

Die Beratung und Unterstützung der Schulen bei ihrer digitalen Transformation standen im Fokus der Arbeit. „Wir halfen dabei, die richtige WLAN-Infrastruktur zu beschaffen und arbeiteten gemeinsam mit Schulleitung und Systembetreuung an Medienkonzepten. Wir unterstützten bei Problemen in der Zusammenarbeit mit IT-Servicepartnern oder begleiteten Schulen bei der Einführung neuer Firewalls und der Umstellung von Servern“, so Bodendörfer. Außerdem wurden kostengünstige Rahmenverträge für die Schulen vereinbart, beispielsweise für digitale Tafeln oder eine Schulverwaltungssoftware, die von Stundenplanerstellung über Elternbriefversand alle für schulische Bedürfnisse passenden Funktionen bietet.



Digitale Kompetenzen für alle

Als besonderen Erfolg verbucht der Verein, dass es ihm bereits im ersten Jahr gelungen ist, einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunftsvision für den Verein zu realisieren: in Absprache mit den jeweiligen Gemeinden hat die Digitale Schule FFB damit angefangen, den vollständigen IT-Support der ersten Schulen zu übernehmen. Dabei blieb es nicht bei Hardware und Prozessen. Das selbst erarbeitete Konzept „MINT Classroom“ soll in Zukunft dafür sorgen, dass alle Schüler IT-Wissen erwerben, welches heutzutage zur Allgemeinbildung gezählt wird. „Bislang erreichten schulische MINT-Angebote (die Abkürzung MINT steht für die Fachrichtungen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) meist über AGs nur einen Bruchteil von Schülern“, meint Bodendörfer.

Fit für die Zukunft werden

Dass Robotik-Tools wie Lego Education Spike an allen Schulen in vielen verschiedene Fächern verwendet werden können, trägt dazu bei, dass die Schüler nicht nur kurzfristig von den Tools profitieren, sondern auch langfristig ein breites Wissen aufbauen. „Durch die Nutzung einheitlicher MINT-Tools ermöglichen wir eine landkreisweite geteilte Lernerfahrung für Schüler, stellen eine vergleichbare Bildungsqualität über verschiedene Schulen hinweg sicher und machen den Landkreis Fürstenfeldbruck fit für die Zukunft.“ Auch im zweiten Jahr möchte sich der Verein Digitale Schule weiterhin seiner Mission widmen, die Digitalisierung im Landkreis Fürstenfeldbruck in die Klassenzimmer zu bringen.

