Ein Stück Kultur endet: Stadthallenchefin Medea Schmitt verabschiedet sich

Sie hat das kulturelle Leben Germerings entscheidend geprägt

Von Claudia Becker schließen

Germering – „Aus is‘ und gar is‘ und schad is‘, dass‘ wahr is‘!“ – so beendete Medea Schmitt, ihres Zeichens 19 Jahre lang Leiterin der Germeringer Stadthalle, nicht nur ihre Rede beim Germeringer Kulturempfang, sondern gleichzeitig ist das auch der Abschied aus Germering – und damit auch von „ihrer“ Kulturstätte.

Die vergangenen Jahre hatte Schmitt das kulturelle Leben der Großen Kreisstadt entscheidend geprägt. Oberbürgermeister Andreas Haas bezeichnete Schmitt nicht ohne Grund als „die Frau mit den tausend Handynummern“. Hat sie sich doch über die Jahre ein weitverzweigtes Netzwerk an Künstlern aufgebaut. Und alle seien auch immer gerne nach Germering kommen. „Manch einer speziell wegen der guten Akustik des Orlandosaals“, erklärt Schmitt. Gerade in den letzten Jahren sei ihr Job nicht immer einfach gewesen. Umso mehr hat sie an der Kultur festgehalten – hat die Bühnenhofkonzerte ins Leben gerufen und so vielen Vereinen einen Ort zum Auftreten ermöglicht. Haas spricht noch von einem anderen Katastrophenfall als die Stadthalle 2010 aufgrund der instabilen Aufhängung der Deckenelemente sofort gesperrt werden musste. „Aber die Frau mit dem schier unerschöpflichen Akku hat auch das hinbekommen“, erzählt der OB. Im Nachhinein ein Grund zu lachen war auch der Feuerwehreinsatz, den die AC/DC-Coverband durch ihre Pyrotechnik ausgelöst

hatte.



+ Zeigten sich beide gerührt: Medea Schmitt trat ein letztes Mal auf die Bühne des Amadeussaals. OB Andreas Haas überreichte ihr zum Abschied ein Geschenk. © Claudia Becker

Den richtigen Riecher habe sie oftmals besessen. Hat sie doch die Jazz- und Klassikreihe eingeführt, sich für ein Puppentheater für Erwachsene stark gemacht oder die Oper auf Bayrisch nach Germering gebracht. Auch die Germeringer Musiknacht wurde dank ihr zu einem Kulturhighlight – und das kostenlos, wie Haas sagt. Denn „Kultur muss für alle erlebbar sein“, ein Credo der Stadthallenchefin. Ohne ihr Team, so betont es Schmitt, hätte sie all das nicht geschafft. Immerhinführen sie etwa drei Veranstaltungen pro Woche durch – gut 100 im Jahr.



Aber – Schmitt ist nicht nur die Leiterin der Stadthalle gewesen, sondern auch der Stadtbibliothek sowie der Musik- und Malschule. So sei für alle Bürger jeden Alters immer etwas dabei gewesen. Nun verabschiedet sie sich in den Ruhestand, nutzt ihre Zeit für Reisen und Tanzstunden – und blickt vielleicht auch stolz auf ihre Zeit in Germering zurück.

Claudia Becker