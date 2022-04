Ein Tipp für Hobbygärtner: Puchheimer Saatgutbibliothek eröffnet

Die ersten Interessenten hat die Saatgut-Bibliothek bereits bei der Eröffnung am 2. April gefunden. © Nicola Becker

Puchheim – Raus aus dem Tütchen – rein in den Blumentopf: Seit dem 2. April können Hobby-Gärtner in der neu eröffneten Saatgut-Bibliothek in Puchheim Pflanzensamen abgeben, tauschen oder mitnehmen.

Die Samen-Tüten aus den Bereichen „Blumen“, „Gemüse“, „Kräuter“ und „Heilpflanzen“ hängen künftig für jeden frei zugänglich an einem extra für das Projekt designten Holz-Ständer gleich im Eingangsbereich der Stadtbibliothek.



Das Saatgut-Projekt soll besonders dem Erhalt alter, seltener und samenechter Sorten sowie der Förderung der Pflanzenvielfalt im Landkreis dienen. „Krisen wie sie derzeit weltweit stattfinden zeigen uns immer wieder, dass ein Umdenken stattfinden muss. Wollen wir so weiterleben und weiterhin so mit unserem Lebensraum umgehen? Oder wollen wir in Zukunft die Erde und ihre Schätze optimaler nutzen und mithilfe von wiederverwendbarem Saatgut eine Ernährungssicherheit und eine Artenvielfalt erhalten?“, gab Puchheims Bürgermeister Norbert Seidl bei der offiziellen Eröffnung zu bedenken.

Vorbild aus Gröbenzell

Die Puchheimer Saatgut-Bibliothek ist nicht die erste Anlaufstelle im Landkreis: vor wenigen Monaten eröffnete die Stadtbibliothek Gröbenzell ein ähnliches Angebot. Begeistert von der Idee der Gröbenzeller bildete sich auch in Puchheim schnell ein engagierter Kreis, der das Projekt innerhalb weniger Monate von der Idee bis zur Umsetzung brachte.

Mit Pflanzen Insekten- und Vogelpopulation retten

„Das Artensterben weltweit ist beunruhigend“, erklärte Monika Dufner, Umweltbeauftragte der Stadt. „Millionen Pflanzen, Tiere und Biotope sterben ebenso aus wie die Vielfalt der Kultursorten – dem können wir entgegenwirken, in dem wir alte Arten erhalten und wieder verbreiten“. Denn im Gegensatz zu dem hocheffizienten gezüchteten Hybrid-Saatgut, das mittlerweile in der Landwirtschaft weit verbreitet ist, kann bei samenfesten Pflanzen aus der Ernte das Saatgut entnommen und neu eingepflanzt werden – und somit wieder eine Pflanze mit reproduzierbarer Ernte entstehen. Auch wenn es um den Erhalt der lokalen Insekten- und Vogelpopulation geht, ist es hilfreich, wenn besonders einheimische Blühpflanzen ausgesät werden. Denn im Laufe der Zeit haben sich die heimische Insekten- und Pflanzen-Welt perfekt angenähert: Hierbei spielt nicht nur die jahreszeitliche Verfügbarkeit und die Menge an Nektar und Pollen eine Rolle, sondern auch die Beschaffenheit von Stängeln und Blätter, die wichtig zum Bau von Nestern sind oder als Nahrung von Schmetterlings-Raupen dienen.

Zusätzliche Ratgeber und Lektüre

Wer bislang noch keinen grünen Daumen oder kaum Erfahrungen beim Ziehen von Pflanzensamen hat, findet in der Stadtbibliothek zusätzlich Ratgeber und Lektüre für Einsteiger. Ein extra erstellter Flyer führt Interessenten durch alle Schritte, die es zu beachten gilt, wenn man selbst Saatgut züchten oder Keimlinge ziehen möchte. „Wichtig ist, dass die Mutterpflanzen frei von Schädlingen sowie gesund und kräftig sind, damit nachher ein starker und lebensfähiger Keimling entsteht“, erklärt Iris Sprengel vom Umweltbeirat Puchheim, die zum Start den Großteil des Saatguts beigesteuert hat und als Expertin das Team der Stadtbibliothek unterstützt.

Saatgut-Tütchen aus dem Internet laden und befüllen

Damit so viele Hobby-Gärtner wie möglich von dem Projekt profitieren können und der Saatgut-Kreislauf erhalten bleibt, freut sich das Team der Saatgut-Bibliothek über jeden, der selbst gewonnenes Saatgut abgibt. Hierfür wurde ein extra „Saatgut-Tütchen“ als Bastelanleitung entworfen, das auf der Internetseite www.stadtbibliothek-puchheim.de heruntergeladen werden kann. Je nach Samen-Größe kann das selbst gefaltete Tütchen mit fünf bis 50 Samen befüllt und mit allen wichtigen Informationen zum Inhalt befüllt werden. Die Tütchen können dann in der Stadtbibliothek abgegeben werden.

Nicola Becker