Einbruch in Wohnhaus in Landsberied

Symbolbild: Der Täter versuchte in mehrere Häuser einzudringen. © aa-w/PantherMedia

Landsberied - In der Nacht auf den vergangenen Samstag, 14. Januar, drang ein Unbekannter in ein Wohnhaus in Landsberied ein und flüchtete unerkannt.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen. Zwischen 0.40 und 7.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Terrassentür Zutritt zu dem Haus an der Feldstraße und suchte mehrere Räume nach Beute ab. Zur Tatzeit schliefen die Bewohner im Objekt, nahmen den Täter jedoch nicht wahr. Der Unbekannte nahm aufgefundenes Bargeld sowie Kreditkarten an sich und flüchtete nach Spurenlage zu Fuß über mehrere benachbarte Grundstücke. Im Verlauf der Ermittlungen wurde bekannt, dass versucht worden war, auch in zwei weitere Wohnhäuser in der Nähe des Tatortes einzubrechen. Ein Eindringen gelang dem Täter dort jedoch nicht.

Zeugen gesucht

Zeugen, die in der Nacht zum Samstag auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 08141 6120 in Verbindung zu setzen.

pi