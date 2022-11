Zuschuss zur Stromrechnung - Eine Spendenaktion initiiert von der Bürgerstiftung Fürstenfeldbruck

Von: Claudia Becker

Geschäftsführerin Katrin Rizzi (links) und Vorständin Dr. Grit Ullmann von der Bürgerstiftung bewerben die Spendenaktion für den Stromzuschuss. © Claudia Becker

Landkreis Fürstenfeldbruck – Im September wurde den meisten Arbeitnehmern über die Lohnabrechnung eine Energiepauschale von 300 Euro ausgezahlt.

Nicht nur Gas, Lebensmittel und Benzin sind teuer geworden, auch die Stromrechnung hat ihren Höchststand erreicht.

Das sogenannte Gießkannenprinzip, bei dem Jeder den Betrag erhalten hat, auch wenn er diesen vielleicht nicht benötigt, war vielen Landkreisbürgern aufgestoßen. Diese überwiesen deshalb unaufgefordert das Geld an die Bürgerstiftung für den Landkreis Fürstenfeldbruck mit den Worten, das Geld doch Menschen zu geben, die es wirklich bräuchten. Die Stiftung hat sich daraufhin eine Aktion ausgedacht, bei der noch mehr Geld gesammelt und am Ende an all die ausgeschüttet werden soll, die sich die zukünftigen Stromrechnungen eventuell nicht leisten können. Man wolle eine Stromabstellung verhindern. Die gestiegenen Heizkosten würden von den Ämtern übernommen. „Stromzuschuss für Menschen in Not“ so lautet die Spendenaktion der Bürgerstiftung, die nun von Geschäftsführerin Katrin Rizzi und Vorständin Grit Ullmann vorgestellt wurde.

Sammelaktion vom 1. Dezember bis 31. Januar

Vom 1. Dezember bis 31. Januar werden Spendengelder gesammelt, die beispielsweise in Form des Energiezuschusses erfolgen können. Ab Ende Februar soll dann die Auszahlung an bedürftige Menschen aus dem Landkreis erfolgen. Etwa 5.600 Personen beziehungsweise Bedarfsgemeinschaften aus dem Landkreis könnten den Zuschuss dann beantragen. Der Antrag kann jedoch nicht pro Person, sondern pro Bedarfsgemeinschaft ausgefüllt werden. Ein Formular, so sagen es Rizzi und Ullmann, gibt es auf der Homepage der Bürgerstiftung zu finden. „Wir wollten es recht unbürokratisch halten“,sagen Rizzi und Ullmann. Es sollen aber auch Exemplare ausgelegt werden, in den Tafeln beispielsweise.

„Von Jobcenter und Sozialamt haben wir die Zusicherung erhalten, dass die Spende nicht auf die Sozialleistung angerechnet wird“

Als Voraussetzung für eine Förderung gelten drei Dinge: Der Wohnsitz muss im Landkreis liegen, ein Leistungsbescheid vom Jobcenter/Sozialamt muss vorgelegt werden sowie der Nachweis über gestiegene Stromabschläge. „Von Jobcenter und Sozialamt haben wir die Zusicherung erhalten, dass die Spende nicht auf die Sozialleistung angerechnet wird“, erklärt Rizzi. Die Schlusssumme wird am Ende des Aktionszeitraums dann auf alle geprüften Antragsteller gleichmäßig aufgeteilt.

Wie kann man spenden?

Wer seinen Energiekostenzuschuss spenden möchte, zahlt diesen auf das Spendenkonto der Bürgerstiftung ein oder spendet digital über die Website und erhält bei Summen über 300 Euro eine Spendenquittung, sonst genügt der Überweisungsschein. Infos unter www.buergerstiftung-lkr-ffb.de/ oder 08141 348722.

Claudia Becker