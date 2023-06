Einige Dienste im Allinger Rathaus nicht erreichbar

Die Türen bleiben geschlossen: Im Zeitraum von einer Woche gibt es eine IT-Umstellung im Allinger Rathaus. © Gemeinde Alling

Alling – Wie die Gemeinde Alling mitteilt, sind von 15. Juni nachmittags bis einschließlich 21. Juni das Bürgerbüro, Ordnungsamt und Standesamt geschlossen.

Grund dafür sind zwingend notwendige IT-Umstellungen. In diesem Zeitraum können keine Personalausweise, Kinderreisepässe und Reisepässe beantragt werden. Alle Onlinedienste (siehe alling.de unter Rathaus & Gemeinderat, dort „Digitales Rathaus“) funktionieren und bleiben im System gespeichert. Online gestellte Anträge werden voraussichtlich ab Mittwochnachmittag, 21. Juni, abgearbeitet. Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister können auch direkt online beim Bundeszentralregister in Bonn beantragt werden. An-, Ab- und Ummeldungen des Wohnortes oder Gewerbe können in diesem Zeitraum nicht vorgenommen werden. In dringenden Fällen bittet die Verwaltung um eine Nachricht an info@alling.de. Bürgermeister Stefan Joachimsthaler sieht mit der Umstellung klare Vorteile durch eine zukünftig verkürzte Bearbeitungszeit.

red