Einsatzreiche Silvesternacht in Olching

Teilen

In Olching brannte in der Silvesternacht unter anderem ein Container. © Feuerwehr Olching

Olching - Nach zwei Jahren Corona-Pause, wurden in diesem Jahr wieder Feuerwerk und Böller zu Silvester verkauft. Dies führte zu einem regen Einsatz der jeweils zuständigen Feuerwehren, Polizisten und auch Rettungskräften. Die Freiwillige Feuerwehr Olching zog nun Bilanz und wurde zu sechs Einsätzen in der Silvesternacht 2022/2023 gerufen.

Die erste Alarmierung durch die Integrierte Leitstelle Fürstenfeldbruck (ILS) ging um 0.16 Uhr ein, in der Münchner Straße war eine Hecke in Brand geraten. „Noch während dem Eintreffen der ersten Kräfte im Gerätehaus informierte uns die Leitstelle über eine weitere Einsatzstelle mit einem brennenden Baum in der Münchner Straße“, erklärt Dennis Reiter, Zweiter Kommandant. Anwohner hatten bereits mit ersten Löschversuchen begonnen, von den Feuerwehrmännern und -frauen wurde die brennende Hecke dann abgelöscht und mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

Feuerwerkskörper und -batterien lösen Brand aus

Noch während der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft im Gerätehaus rief die ILS die Freiwillige Feuerwehr Olching in die Emmeringer Straße. „Dort hatte vermutlich ein verirrter Feuerwerkskörper einen Holzzaun sowie eine Gartenhütte entzündet“, schildert Reiter den Einsatz. Die Flammen waren mit zwei Rohren zügig gelöscht, nach einer abschließenden Kontrolle mit der Wärmebildkamera auf Glutnester konnte die Einsatzstelle dem Bewohner übergeben werden. Auf Rückfahrt zum Gerätehaus kamen die Fahrzeuge an einem größeren Haufen abgebrannter Feuerwerksbatterien am Rosshaupterplatz vorbei, der sich erneut entzündet hatte. Die Batterien wurden mittels Löscheimer abgelöscht, da die ILS die Feuerwehhrler per Funk über einen weiteren Einsatz in der Nöscherstraße informierte. Unsachgemäß entsorgte Silvesterreste hatten zu einem Feuer im dortigen kleinen Wertstoffhof geführt. Nach dem Ablöschen des brennenden Containers wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Auch ein Zaun und eine Gartenhütte fingen Feuer. © Feuerwehr Olching

Letzter Einsatz in der Silvesternacht

Um 4.17 Uhr alarmierte die Leitstelle die Feuerwehr zum letzten Einsatz der Nacht zur Unterstützung des Rettungsdienstes bei einer Reanimation. Die ursprünglich geplante Rettung des Patienten mittels Drehleiter war aufgrund der Verhältnisse vor Ort nicht möglich, weshalb der Patient mit Muskelkraft durch das enge Treppenhaus zum Rettungswagen getragen wurde. Gegen 5 Uhr waren alle Einsätze abgearbeitet und die Fahrzeuge und Gerätschaften wieder einsatzklar gemacht.

ff