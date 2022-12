Über 80 Einsendungen von Bürgern zur Mitmach-Aktion Lieblingsbaum des LBV Fürstenfeldbruck

Ein Lieblingsbaum im Fußbergmoos. © Platzdasch

Puchheim - Seit Ende September suchte der LBV Fürstenfeldbruck Lieblingsbäume im Landkreis – mit großartiger Resonanz: Mehr als 80 Fotos von ihren Lieblingsbäumen haben die Bürgerinnen und Bürger an den Naturschutzverband geschickt.

Unter dem Hashtag #lieblingsbaumffb wurden sie auf den Social Media-Kanälen des LBV Fürstenfeldbruck veröffentlicht. Von A wie Alling bis Z wie Zellhof waren Bäume aus fast allen Gemeinden vertreten: eine knorrig in den Himmel ragende Eiche bei Mammendorf, eine prächtige Kastanie in Germering, ein Birnbaum ohne Krone in Maisach, ein Ahorn verwachsen mit einer Linde bei Landsberied, eine Kiefer mit Marienfigur im Stamm in Gröbenzell oder auch ein exotischer Gingkobaum in Fürstenfeldbruck waren dabei. Neben den wunderschönen bis bizarren Exemplaren beeindruckten vor allem die persönlichen Geschichten, die die Menschen oft mit ihren Lieblingsbäumen verbinden. Eine Bildergalerie mit zahlreichen eingesendeten Baumfotos findet sich jetzt unter www.fuerstenfeldbruck.lbv.de/lieblingsbaum.

Persönliche Geschichten berühren

„Wir hatten nicht mit so vielen Einsendungen gerechnet. Es war, als hätten die Leute nur darauf gewartet, endlich einmal ihren Lieblingsbaum im Landkreis zu würdigen. Es ist so schön zu sehen, welche großartigen Bäume wir hier haben. Besonders berührt haben uns die persönlichen Geschichten, die uns die Menschen zu ihrem Baum geschickt haben. Bei vielen hängt wirklich das Herz daran“, sagt Simon Weigl, Leiter der Geschäftsstelle des LBV Fürstenfeldbruck. „Umso mehr hoffen wir, dass wir mit unserer Aktion auch nochmal bewusst gemacht haben, wie wertvoll erhaltenswerte Bäume in unserer Region sind.“ Häufig verbinden die Menschen mit ihrem Baum eine besondere Ruhe und einen beeindruckenden Ausblick in die Natur. Bei anderen wiederum hat ein Familienmitglied den Baum vor mehreren Jahrzehnten als jungen Setzling gepflanzt – jetzt ragt er als lebendige Erinnerung meterhoch auf. Andere wiederum finden in ihrem Lieblingsbaum eine Quelle der Kraft, beeindruckt davon, wie er sämtlichen Widrigkeiten trotzt. Es gab auch Fotos von Bäumen, die gefällt werden mussten und schmerzlich vermisst werden.

Wissenswertes rund um Bäume

Zusätzlich zu den Fotos gab es viel Wissenswertes rund um Bäume, das Interessierte unter dem Motto „Wissen von der Wurzel bis zum Wipfel“ auf der Facebook-Seite des LBV Fürstenfeldbruck finden oder kompakt im Fachbeitrag unter www.fuerstenfeldbruck.lbv.de/ratgeber/expertenwissen/mein-freund-der-baum/ nachlesen können.

