Euphorie bei Minusgraden

Von: Claudia Becker

Eisige Temperaturen: Und dennoch hatten sich auch an diesem Sonntag wieder einige Mutige zum Eisbaden am Germeringer See eingefunden. © Claudia Becker

Germering – Eisbaden als Volkssport. In den skandinavischen Ländern ist das Sitte – bei uns in Deutschland ist der Brauch allerdings noch nicht wirklich angekommen. Wer es tut, wird belächelt oder es wird ihm gratuliert – aber mit in den See springt kaum jemand. Genau das will die Germeringerin Natalie Wrobel jetzt ändern.

Es ist Sonntagmorgen, 9 Uhr. Die einen drehen noch eine Aufwärmrunde um den See, andere trudeln so langsam ein. Eines haben aber alle gemeinsam: Sie werden gleich in den eiskalten Germeringer See steigen. Da ist es für die Eisbader auch egal, dass Petrus ihnen an diesem Tag besonders gnädig war und die Wettervorhersage mit Schneeregen doch den sanften Sonnenstrahlen wich. Die Außentemperatur war dennoch in den Minusgraden, wie kalt das Wasser war, konnte nur geschätzt werden.



„Ich habe ja an alles gedacht“, erklärt Wrobel, die die Gruppe im Februar 2022 aus Neugier und der Corona-Pandemie überdrüssig, ins Leben gerufen hatte, „aber ein Thermometer habe ich nicht dabei.“ Und das stimmt, die meisten der Schwimmer sind gut vorbereitet: Neoprenhandschuhe und Badeschuhe – aber auch eine Axt und der Eispickel liegen bereit, falls man sich den Weg bahnen muss.



Auch an diesem Tag ist der See mit einer leichten Eisschicht bedeckt, rund um den Einstieg direkt am Wasserwachtshäuschen ist jedoch alles frei. Nach und nach sind sieben Schwimmer mutig genug, ins kühle Nass zu gleiten. Ganz langsam steigen sie dazu die Treppe herunter, Schritt für Schritt. Auch wenn sich die Mienen für einen kurzen Augenblick verziehen, so weicht das schnell einem breiten Grinsen.



Mit-Bader erwünscht

Lena ist heute das erste Mal dabei, sie hat ein Foto ihrer Freundin beim Eisbaden gesehen und wollte es dann auch ausprobieren. „Es ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte“, sagte die Puchheimerin, steigt aber auf Anraten der anderen Eisbader bereits nach kurzer Zeit wieder aus dem See. „Man muss sich erst langsam daran gewöhnen“, erklärt Wrobel, die nach der langen Zeit auch nach gut zehn Minuten im eiskalten Wasser noch gute Laune versprüht. Auch Peter ist die Kälte nicht anzumerken. Er kommt extra aus Eichenau nach Germering. Über die letzten Wochen habe sich ein fester Kern entwickelt und dennoch kommen immer wieder neue Gesichter hinzu, das freue ihn besonders. Auch er habe das Eisbaden am Anfang belächelt und dann hat ihn doch der Ehrgeiz gepackt und er wollte es ausprobieren – so ist er dabei geblieben und mittlerweile ist es eine feste Tradition. „Ich wünsche mir, dass die Gruppe weiter wächst – damit immer jemand vor Ort ist und keiner alleine Eisbaden muss“, sagt die Initiatorin Natalie Wrobel. Interessenten können einfach vorbeischauen und ihren Mut beweisen.